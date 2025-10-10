Infortunio Vecino, quando ritornerà il centrocampista della Lazio? La situazione - Lazio News 24

Infortunio Vecino: il centrocampista vede finalmente la luce dopo due mesi di stop

L’infortunio di Matias Vecino tiene in apprensione la Lazio ormai da oltre due mesi. Il centrocampista uruguaiano si era fermato all’inizio di agosto, durante la rifinitura che precedeva l’amichevole estiva contro il Burnley. Da quel momento, per lui è iniziato un lungo percorso di recupero che si è rivelato più complicato del previsto.

Nonostante il via libera ricevuto più volte dallo staff medico biancoceleste, l’infortunio Vecino non ha ancora trovato una conclusione definitiva. Il giocatore, infatti, non si è mai sentito completamente pronto a rientrare, preferendo procedere con la massima cautela. Una linea condivisa anche da Maurizio Sarri, che ha preferito non forzare i tempi per evitare ricadute. L’ex tecnico della Lazio ha sempre puntato molto sul centrocampista, ma ha anche mostrato grande rispetto per le sue sensazioni fisiche, scegliendo un approccio prudente.

Ora, però, qualcosa sembra finalmente muoversi nella direzione giusta. Secondo quanto riportato da fonti vicine alla squadra, Vecino dovrebbe riprendere ad allenarsi sul campo a Formello tra oggi e domani. L’obiettivo è chiaro: testare le condizioni del giocatore per valutarne l’effettivo reinserimento nel gruppo squadra.

Se tutto dovesse andare secondo i piani, il rientro in gruppo rappresenterebbe un segnale molto positivo, soprattutto in vista della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Il nuovo tecnico spera di poter contare su Vecino almeno per la panchina, anche se tutto dipenderà dalle sensazioni dell’uruguaiano nei prossimi allenamenti.

L’infortunio Vecino ha pesato nella gestione del centrocampo laziale, privando la rosa di un elemento di esperienza, equilibrio e sostanza. Il suo rientro sarebbe fondamentale per dare nuove soluzioni tattiche alla squadra, soprattutto in un momento in cui gli impegni si fanno sempre più ravvicinati tra campionato e coppe.

Resta da capire se il suo recupero sarà totale o se serviranno ancora alcune settimane prima di rivederlo al top. Quel che è certo è che l’infortunio Vecino ha rallentato non solo i piani del giocatore, ma anche quelli della Lazio. Ora, però, il peggio sembra passato e il ritorno in campo appare sempre più vicino.