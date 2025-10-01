Infortunio Vecino, si prolungano i tempi in casa Lazio? La situazione del centrocampista - Lazio News 24

Infortunio Vecino, slitta il rientro: tornerà dopo la sosta per le Nazionali

L’infortunio di Matías Vecino continua a tenere in apprensione lo staff medico e tecnico della Lazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero nell’edizione odierna, il centrocampista uruguaiano non riuscirà a recuperare in tempo per il match contro il Genoa, come inizialmente ipotizzato, e il suo ritorno in campo è ora previsto dopo la sosta per le Nazionali.

Il rientro di Vecino era stato considerato una possibilità concreta per la sesta giornata di Serie A, ma le ultime valutazioni cliniche hanno suggerito maggiore cautela. Il centrocampista, fondamentale per gli equilibri tattici della squadra biancoceleste, sta infatti proseguendo con un programma personalizzato di recupero, ma lo staff medico non intende affrettare i tempi.

L’infortunio di Vecino, la cui natura muscolare non è stata specificata nel dettaglio, rappresenta una perdita significativa per Maurizio Sarri, che in questa fase della stagione deve già fare i conti con altre assenze a centrocampo. La sua esperienza, forza fisica e capacità di inserimento sono qualità che mancano nelle rotazioni attuali, soprattutto in un calendario fitto di impegni tra campionato ed Europa League.

Vecino era stato uno dei protagonisti della passata stagione, garantendo solidità e alternative sia in fase difensiva che offensiva. L’infortunio lo ha costretto a fermarsi proprio nel momento in cui la Lazio stava cercando continuità di prestazioni. Il suo recupero è dunque una priorità per lo staff, ma solo a pieno regime fisico il calciatore sarà reintegrato nei convocati.

La decisione di rimandare il rientro di Vecino a dopo la sosta conferma la volontà di non rischiare ricadute, soprattutto in un momento in cui la squadra ha bisogno di continuità e non può permettersi ulteriori stop. La speranza è che, al termine delle due settimane di pausa, il centrocampista possa tornare a disposizione per affrontare il prosieguo della stagione al massimo della condizione.

Nel frattempo, Sarri dovrà ridisegnare il centrocampo senza uno dei suoi elementi più affidabili. L’infortunio di Vecino cambia dunque le strategie tattiche delle prossime gare e costringe la Lazio a fare i conti con un’assenza pesante, seppur temporanea.