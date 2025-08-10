Infortunio Vecino, ancora problemi per il centrocampista? Le ultime - Lazio News 24

Infortunio Vecino: l’uruguaiano fermo ai box, la Lazio monitora la situazione

L’infortunio di Matías Vecino torna a preoccupare la Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista uruguaiano ha accusato un nuovo problema fisico che costringe lo staff medico biancoceleste a muoversi con estrema cautela. Durante l’allenamento odierno, infatti, Vecino ha riportato un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Si tratta di un campanello d’allarme, soprattutto alla luce del recente passato.

Già lo scorso anno, infatti, l’infortunio di Vecino lo aveva costretto a uno stop forzato durato ben tre mesi. Un periodo lungo, in cui il giocatore ha dovuto affrontare un recupero graduale, senza poter contribuire alla causa biancoceleste. Proprio per questo motivo, lo staff della Lazio ha scelto di agire con la massima prudenza: il centrocampista sarà monitorato costantemente nei prossimi giorni, evitando qualsiasi tipo di forzatura o accelerazione nel processo di recupero.

Attualmente Vecino è rimasto a Roma per sottoporsi a tutte le valutazioni del caso. Con lui, anche altri giocatori della rosa non sono partiti con la squadra per il ritiro o per le prime amichevoli estive: Patric, Isaksen, Gigot e il giovane Belahyane sono ancora nella Capitale per motivi fisici o di gestione atletica.

L’infortunio di Vecino, sebbene definito come un affaticamento muscolare, viene preso molto sul serio, anche in considerazione del fatto che il centrocampista uruguaiano è un elemento prezioso per gli equilibri tattici della Lazio. La sua esperienza, il dinamismo e la capacità di inserirsi tra le linee lo rendono un profilo importante per il nuovo corso tecnico.

Non è ancora chiaro quanto tempo sarà necessario per rivedere Vecino in campo, ma tutto dipenderà dalle prossime valutazioni cliniche. L’obiettivo del club è evitare qualsiasi ricaduta, per non compromettere l’inizio della stagione.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, i tifosi restano in apprensione per le condizioni del centrocampista. La speranza è che l’infortunio di Vecino si risolva in tempi brevi, permettendogli di tornare presto a disposizione della squadra e dell’allenatore. Ma al momento la parola d’ordine resta una sola: prudenza.