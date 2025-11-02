 Infortunio Thuram, il francese ci sarà contro la Lazio? Da Milano arriva una notizia. Il giocatore ha un obiettivo molto chiaro
Connect with us

News

Infortunio Thuram, il francese ci sarà contro la Lazio? Da Milano arriva una notizia. Il giocatore ha un obiettivo molto chiaro

News

Lazio Cagliari, le probabili formazioni del monday night: Sarri cambia in difesa, ballottaggio in attacco

News

Infortunio Dia, svelate le condizioni dell'attaccante senegalese in vista del match di domani contro il Cagliari! Queste le sue parole in merito

News

Lazio Cagliari ha anche un po' di derby: nei sardi tre ex della Capitale pronti a sfidare i biancocelesti! Ecco chi sono

News

Pisacane in conferenza: «Lazio squadra importante, ma noi agiremo in un certo modo»

News

Infortunio Thuram, il francese ci sarà contro la Lazio? Da Milano arriva una notizia. Il giocatore ha un obiettivo molto chiaro

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Thuram
Thuram

Infortunio Thuram, l’Inter spera di avere il giocatore a disposizione contro la Lazio fra una settimana. Ecco le notizie che arrivano da Milano.

L’Inter continua a fare i conti con l’infortunio di Thuram, che terrà il francese fuori dai prossimi impegni ufficiali. Dopo settimane di assenza a causa di un risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra, Marcus Thuram sta lentamente tornando a disposizione. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore ha completato il percorso di recupero clinico e ha già preso parte ai primi allenamenti in gruppo. Nonostante i segnali positivi, il tecnico Cristian Chivu ha deciso di non rischiare e di non convocarlo per la trasferta del Bentegodi.

La scelta di lasciare fuori Thuram non è legata a un peggioramento fisico, ma a una gestione oculata del suo rientro. Lo staff medico dell’Inter ha valutato attentamente i carichi di lavoro e, in accordo con Chivu, ha preferito evitare ogni possibile ricaduta. Questo approccio conservativo mira a garantire che l’attaccante francese torni gradualmente alla piena forma e possa contribuire al massimo nelle partite più importanti della stagione. L’infortunio di Thuram ha costretto il tecnico a riorganizzare l’attacco, con alternative pronte a coprire la sua assenza senza compromettere il gioco offensivo della squadra.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Nonostante la mancata convocazione, le prospettive per il rientro di Thuram sono incoraggianti. L’obiettivo è quello di averlo disponibile per la prossima sfida casalinga di Champions League contro il Kairat Almaty, un incontro che permetterà al francese di ritrovare il ritmo partita in un contesto controllato. Il recupero graduale consentirà a Thuram di riacquistare fiducia nei movimenti e nella condizione atletica, riducendo i rischi legati al ritorno immediato in campionato dopo un lungo stop.

Il rientro definitivo di Marcus Thuram è atteso per la supersfida di Serie A contro la Lazio. L’infortunio di Thuram aveva rappresentato finora un ostacolo importante per l’Inter, privando la squadra di un attaccante capace di cambiare le partite con la sua fisicità e le sue qualità tecniche. La gestione attenta del rientro mira a massimizzare l’impatto del francese, evitando nuovi problemi fisici e assicurando che il suo ritorno coincida con le gare più cruciali della stagione.

In sintesi, l’infortunio di Thuram ha costretto l’Inter a pianificare con precisione i tempi di recupero, evitando rischi inutili. La squadra punta a reintegrarlo gradualmente, prima in Champions League e poi in campionato, per sfruttare al meglio le sue qualità e rafforzare l’attacco in vista dei prossimi appuntamenti decisivi.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.