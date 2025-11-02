Infortunio Thuram, il francese ci sarà contro la Lazio? Da Milano arriva una notizia. Il giocatore ha un obiettivo molto chiaro

Infortunio Thuram, l’Inter spera di avere il giocatore a disposizione contro la Lazio fra una settimana. Ecco le notizie che arrivano da Milano.

L’Inter continua a fare i conti con l’infortunio di Thuram, che terrà il francese fuori dai prossimi impegni ufficiali. Dopo settimane di assenza a causa di un risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra, Marcus Thuram sta lentamente tornando a disposizione. Come riportato dal Corriere dello Sport, il giocatore ha completato il percorso di recupero clinico e ha già preso parte ai primi allenamenti in gruppo. Nonostante i segnali positivi, il tecnico Cristian Chivu ha deciso di non rischiare e di non convocarlo per la trasferta del Bentegodi.

La scelta di lasciare fuori Thuram non è legata a un peggioramento fisico, ma a una gestione oculata del suo rientro. Lo staff medico dell’Inter ha valutato attentamente i carichi di lavoro e, in accordo con Chivu, ha preferito evitare ogni possibile ricaduta. Questo approccio conservativo mira a garantire che l’attaccante francese torni gradualmente alla piena forma e possa contribuire al massimo nelle partite più importanti della stagione. L’infortunio di Thuram ha costretto il tecnico a riorganizzare l’attacco, con alternative pronte a coprire la sua assenza senza compromettere il gioco offensivo della squadra.

Nonostante la mancata convocazione, le prospettive per il rientro di Thuram sono incoraggianti. L’obiettivo è quello di averlo disponibile per la prossima sfida casalinga di Champions League contro il Kairat Almaty, un incontro che permetterà al francese di ritrovare il ritmo partita in un contesto controllato. Il recupero graduale consentirà a Thuram di riacquistare fiducia nei movimenti e nella condizione atletica, riducendo i rischi legati al ritorno immediato in campionato dopo un lungo stop.

Il rientro definitivo di Marcus Thuram è atteso per la supersfida di Serie A contro la Lazio. L’infortunio di Thuram aveva rappresentato finora un ostacolo importante per l’Inter, privando la squadra di un attaccante capace di cambiare le partite con la sua fisicità e le sue qualità tecniche. La gestione attenta del rientro mira a massimizzare l’impatto del francese, evitando nuovi problemi fisici e assicurando che il suo ritorno coincida con le gare più cruciali della stagione.

In sintesi, l’infortunio di Thuram ha costretto l’Inter a pianificare con precisione i tempi di recupero, evitando rischi inutili. La squadra punta a reintegrarlo gradualmente, prima in Champions League e poi in campionato, per sfruttare al meglio le sue qualità e rafforzare l’attacco in vista dei prossimi appuntamenti decisivi.