Infortunio Rovella, buone notizie per la Lazio: il centrocampista dei biancocelesti punta a rientrare nel minor tempo possibile. Ecco la nuova data

Infortunio Rovella: segnali positivi per il centrocampista della Lazio. Il giocatore punta a rientrare in campo nel minor tempo possibile

La lista degli indisponibili della Lazio sembra non accorciarsi mai. Ogni volta che mister Sarri riesce a recuperare un giocatore, come recentemente Zaccagni, si registra un nuovo stop in altri reparti: Cancellieri e Tavares hanno infatti subito dei problemi fisici che complicano ulteriormente la gestione della rosa. Tra le notizie positive però emerge la situazione legata a Nicolò Rovella, uno dei centrocampisti chiave per la squadra biancoceleste.

L’infortunio Rovella ha tenuto il centrocampista lontano dai campi per diversi mesi a causa di una pubalgia. Come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, Rovella ha scelto di non ricorrere all’intervento chirurgico e di affidarsi invece a un percorso di terapia conservativa. Questa decisione sembra stia dando i primi risultati incoraggianti, con segnali concreti di miglioramento sia sul piano fisico che nella gestione del dolore.

Un aggiornamento più dettagliato sull’infortunio di Rovella è previsto per il 6 novembre, circa un mese dopo l’inizio del ciclo di terapie avviato a ottobre. Lo staff medico della Lazio, monitorando attentamente i progressi, sta già ipotizzando un possibile rientro in campo prima della pausa per le nazionali di novembre, anche se la tempistica definitiva dipenderà dai risultati delle prossime settimane. L’obiettivo principale è procedere con prudenza, evitando rischi che potrebbero compromettere il recupero.

Dopo un periodo di stop totale, Rovella ha gradualmente ripreso a lavorare: inizialmente con fisioterapia, esercizi in piscina e lavoro posturale, elementi fondamentali per preparare il corpo al ritorno all’attività intensa. Nella settimana in arrivo, il centrocampista inizierà un programma differenziato più intenso, studiato per accompagnarlo progressivamente verso il reinserimento completo in gruppo. Il percorso sarà calibrato in base alla risposta fisica del giocatore, con l’obiettivo di recuperare pienamente senza ricadute.

La gestione dell'infortunio di Rovella rappresenta una priorità per Sarri e lo staff medico: il centrocampista è considerato un elemento centrale per la costruzione del gioco biancoceleste e il suo rientro potrebbe dare un contributo significativo in termini di qualità e profondità della rosa. Seguire passo dopo passo il recupero e garantire che il ritorno in campo avvenga nelle condizioni migliori sarà fondamentale per la Lazio nelle prossime settimane.