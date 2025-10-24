 Infortunio Rovella, buone notizie per la Lazio: il centrocampista dei biancocelesti punta a rientrare nel minor tempo possibile. Ecco la nuova data
Connect with us

News

Infortunio Rovella, buone notizie per la Lazio: il centrocampista dei biancocelesti punta a rientrare nel minor tempo possibile. Ecco la nuova data

News

Vecino Lazio, il centrocampista vuole tornare ancora una volta protagonista. Gli ultimi aggiornamenti e il suo ruolo contro la Juventus

News

Lazio, i tifosi rispondo presente. Per affluenza i biancocelesti sono fra i primi 5 posti. Una buona notizia anche in vista del futuro

News

Cataldi Lazio, è sfida a Tudor dopo la breve parentesi in biancoceleste. Il centrocampista ha tanta voglia di rivalsa

News

Flaminio Lazio, Lotito non molla e continua il suo pressing sul Comune. La posizione del biancoceleste è molto chiara: tutti i dettagli

News

Infortunio Rovella, buone notizie per la Lazio: il centrocampista dei biancocelesti punta a rientrare nel minor tempo possibile. Ecco la nuova data

Lazio news 24

Published

1 ora ago

on

By

Rovella Lazio
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Nicolo' Rovella

Infortunio Rovella: segnali positivi per il centrocampista della Lazio. Il giocatore punta a rientrare in campo nel minor tempo possibile

La lista degli indisponibili della Lazio sembra non accorciarsi mai. Ogni volta che mister Sarri riesce a recuperare un giocatore, come recentemente Zaccagni, si registra un nuovo stop in altri reparti: Cancellieri e Tavares hanno infatti subito dei problemi fisici che complicano ulteriormente la gestione della rosa. Tra le notizie positive però emerge la situazione legata a Nicolò Rovella, uno dei centrocampisti chiave per la squadra biancoceleste.

L’infortunio Rovella ha tenuto il centrocampista lontano dai campi per diversi mesi a causa di una pubalgia. Come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, Rovella ha scelto di non ricorrere all’intervento chirurgico e di affidarsi invece a un percorso di terapia conservativa. Questa decisione sembra stia dando i primi risultati incoraggianti, con segnali concreti di miglioramento sia sul piano fisico che nella gestione del dolore.

Un aggiornamento più dettagliato sull’infortunio di Rovella è previsto per il 6 novembre, circa un mese dopo l’inizio del ciclo di terapie avviato a ottobre. Lo staff medico della Lazio, monitorando attentamente i progressi, sta già ipotizzando un possibile rientro in campo prima della pausa per le nazionali di novembre, anche se la tempistica definitiva dipenderà dai risultati delle prossime settimane. L’obiettivo principale è procedere con prudenza, evitando rischi che potrebbero compromettere il recupero.

Dopo un periodo di stop totale, Rovella ha gradualmente ripreso a lavorare: inizialmente con fisioterapia, esercizi in piscina e lavoro posturale, elementi fondamentali per preparare il corpo al ritorno all’attività intensa. Nella settimana in arrivo, il centrocampista inizierà un programma differenziato più intenso, studiato per accompagnarlo progressivamente verso il reinserimento completo in gruppo. Il percorso sarà calibrato in base alla risposta fisica del giocatore, con l’obiettivo di recuperare pienamente senza ricadute.

La gestione dell’infortunio di Rovella rappresenta una priorità per Sarri e lo staff medico: il centrocampista è considerato un elemento centrale per la costruzione del gioco biancoceleste e il suo rientro potrebbe dare un contributo significativo in termini di qualità e profondità della rosa. Seguire passo dopo passo il recupero e garantire che il ritorno in campo avvenga nelle condizioni migliori sarà fondamentale per la Lazio nelle prossime settimane. LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio: ecco le novità in casa biancoceleste

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.