 Infortunio Rovella, Sarri spera di recuperarlo per il Lecce
Connect with us

News

Infortunio Rovella, Sarri spera nei recuperi in vista del Lecce: particolare attenzione sul centrocampista italiano. Le novità sulle sue condizioni fisiche

Calciomercato News

Cancellieri Lazio, faccia a faccia tra la società biancoceleste e l’agente dell'attaccante! Sul tavolo il futuro del giovane esterno e l’ipotesi di un rinnovo

Calciomercato News

Lazio, rivoluzione in arrivo: Sarri pronto a rinunciare ai nuovi acquisti, la lista dei possibili addii nel mercato di gennaio

Focus News

Lazio, la vera emergenza è davanti: l’attacco non segna, la rete sembra stregata e la squadra fatica a ritrovare concretezza

News

Provedel Lazio, il portiere con Sarri ha ritrovato finalmente il suo livello: i numeri premiano le prestazioni

News

Infortunio Rovella, Sarri spera nei recuperi in vista del Lecce: particolare attenzione sul centrocampista italiano. Le novità sulle sue condizioni fisiche

Lazio news 24

Published

1 giorno ago

on

By

rovella
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Nicolo' Rovella

Infortunio Rovella, Sarri spera nei recuperi in vista del Lecce: particolare attenzione sul centrocampista italiano. Le novità sulle sue condizioni fisiche

La pausa per le Nazioni arriva come una benedizione per Maurizio Sarri, che finalmente ha tempo per lavorare sul recupero dei tanti giocatori infortunati che hanno riempito l’infermeria della Lazio negli ultimi mesi. Infortunio Rovella, Sarri spera nei recuperi in vista del Lecce: particolare attenzione sul centrocampista italiano. Le novità sulle sue condizioni fisiche.

Tra i casi più delicati, c’è quello di Nicolò Rovella, centrocampista che sta cercando di superare definitivamente i problemi fisici legati alla pubalgia che lo hanno costretto a saltare il derby del 21 settembre e le prime quattro giornate di campionato.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Rovella, terapia conservativa e recupero graduale

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la situazione di Rovella è sotto osservazione. Il centrocampista ha scelto di seguire una terapia conservativa invece di sottoporsi a un intervento chirurgico e, fortunatamente, ad oggi non avverte più dolore. Il regista aumenterà gradualmente l’intensità delle sedute e i carichi di lavoro nelle prossime settimane. Nonostante il miglioramento, Rovella avrà bisogno di una fase di riatletizzazione per tornare al meglio della condizione fisica.

Sarri spera nel recupero completo di Rovella

L’obiettivo di Sarri è di recuperare Rovella al più presto per metterlo a disposizione della squadra, consapevole che il centrocampista potrà essere una risorsa fondamentale per la seconda parte di stagione. Il tecnico biancoceleste ha bisogno di giocatori al top della forma, e il recupero di Rovella, insieme a quello degli altri infortunati, rappresenta una priorità per il proseguo della stagione.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.