La pausa per le Nazioni arriva come una benedizione per Maurizio Sarri, che finalmente ha tempo per lavorare sul recupero dei tanti giocatori infortunati che hanno riempito l’infermeria della Lazio negli ultimi mesi. Infortunio Rovella, Sarri spera nei recuperi in vista del Lecce: particolare attenzione sul centrocampista italiano. Le novità sulle sue condizioni fisiche.

Tra i casi più delicati, c’è quello di Nicolò Rovella, centrocampista che sta cercando di superare definitivamente i problemi fisici legati alla pubalgia che lo hanno costretto a saltare il derby del 21 settembre e le prime quattro giornate di campionato.

Rovella, terapia conservativa e recupero graduale

Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, la situazione di Rovella è sotto osservazione. Il centrocampista ha scelto di seguire una terapia conservativa invece di sottoporsi a un intervento chirurgico e, fortunatamente, ad oggi non avverte più dolore. Il regista aumenterà gradualmente l’intensità delle sedute e i carichi di lavoro nelle prossime settimane. Nonostante il miglioramento, Rovella avrà bisogno di una fase di riatletizzazione per tornare al meglio della condizione fisica.

Sarri spera nel recupero completo di Rovella

L’obiettivo di Sarri è di recuperare Rovella al più presto per metterlo a disposizione della squadra, consapevole che il centrocampista potrà essere una risorsa fondamentale per la seconda parte di stagione. Il tecnico biancoceleste ha bisogno di giocatori al top della forma, e il recupero di Rovella, insieme a quello degli altri infortunati, rappresenta una priorità per il proseguo della stagione.

