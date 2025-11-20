 Infortunio Rovella, la pubalgia fa ormai parte del passato: il centrocampista ha un obiettivo chiaro per il prossimo futuro
2 ore ago

rovella
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Nicolo' Rovella

Infortunio Rovella, il giocatore con l’operazione ha superato la pubalgia ed ora l’obiettivo è quello di rientrare in campo il prima possibile

Nel silenzio quasi irreale della sosta nazionali, la Lazio ha vissuto una giornata decisiva per il futuro del suo centrocampo. L’infortunio di Rovella è diventato il tema centrale a Formello, dopo che il regista biancoceleste è stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere una pubalgia ormai divenuta insostenibile. L’operazione, eseguita alla clinica Quisisana dal professor Antonio Guglielmi – medico già ben noto nell’ambiente laziale – è perfettamente riuscita. Il decorso post-operatorio è iniziato senza complicazioni e la prima stima parla di circa quaranta giorni prima di rivedere Rovella avvicinarsi al campo.

L’infortunio di Rovella non è però un episodio recente. Si tratta di un problema che lo accompagna da anni, un disturbo fastidioso che si era già manifestato ai tempi del primo ciclo di Sarri alla Lazio. Negli ultimi mesi il dolore si è riacutizzato fino a condizionare prestazioni e continuità, rendendo inevitabile il ricorso al bisturi. La società ha spiegato tutto con un comunicato ufficiale, sottolineando come la cosiddetta “Groin Pain bilaterale” fosse ormai refrattaria alle terapie conservative.

Prima di arrivare all’operazione, infatti, lo staff medico aveva tentato ogni strada: fisioterapia mirata, riposo, carichi ridotti e programmi personalizzati. Ma nessuna di queste soluzioni aveva prodotto il miglioramento sperato. A quel punto la decisione è stata presa: intervenire subito, per garantire al giocatore un percorso di guarigione più stabile e definitivo.

A rendere più rassicurante il quadro dell’infortunio do Rovella c’è un precedente molto incoraggiante. Lo stesso professor Guglielmi, durante l’estate, ha operato Mattia Zaccagni per un problema analogo. L’intervento mini-invasivo e la riabilitazione programmata hanno permesso all’esterno di tornare a livelli altissimi, tanto da diventare uno dei protagonisti assoluti della stagione biancoceleste. Questo precedente fa sperare che anche Rovella possa rinascere atleticamente, ritrovando quella brillantezza che lo aveva reso uno dei registi più promettenti del panorama italiano.

Per la Lazio, risolvere l’infortunio di Rovella significa recuperare un elemento fondamentale per equilibrio, costruzione e gestione del gioco. Il suo calvario potrebbe finalmente volgere al termine, aprendo la strada a una nuova fase della sua carriera. Ora la speranza è chiara: chiudere una volta per tutte il capitolo della pubalgia e tornare a correre con l’aquila sul petto, pronto a riconquistare un ruolo centrale nel progetto biancoceleste.

