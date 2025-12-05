Infortunio Rovella, ci sono buone notizie per il centrocampista: ecco quando ritornerà ad allenarsi. Le ultimissime

Infortunio Rovella: la Lazio monitora il recupero del centrocampista in vista del 2026. Da settimana prossima dovrebbe riprendere ad allenarsi

L’infortunio di Rovella continua a essere uno dei temi più delicati in casa Lazio. Il centrocampista classe 2001, elemento fondamentale nel gioco di Maurizio Sarri per intensità, qualità in costruzione e capacità di dare equilibrio alla squadra, è fermo dai giorni successivi al derby di fine settembre. Proprio in quella fase, infatti, erano emersi i primi segnali di una pubalgia sempre più difficile da gestire, che nel giro di poche settimane ha costretto il giocatore a fermarsi del tutto.

In un primo momento, lo staff medico biancoceleste aveva tentato la via della terapia conservativa, con l’obiettivo di evitare un intervento chirurgico e riportare Rovella in campo progressivamente. Tuttavia, nonostante riposo, trattamenti mirati e lavori personalizzati, il dolore non è mai realmente regredito. La pubalgia, come noto, è una patologia subdola, spesso resistente ai trattamenti e capace di condizionare ogni movimento esplosivo. Da qui la decisione inevitabile: operarsi.

L’intervento è stato eseguito nel mese di novembre e, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, le sensazioni post-operatorie sono decisamente incoraggianti. Lo staff della Lazio ha valutato con attenzione ogni passaggio e, ad oggi, la tabella di marcia legata all’infortunio di Rovella procede senza intoppi. Già dalla prossima settimana il giocatore potrebbe riprendere a lavorare con carichi molto leggeri, entrando nella fase di riattivazione muscolare.

Il club, però, non intende forzare i tempi. Dopo un infortunio come quello di Rovella, è fondamentale non solo lasciar guarire completamente la zona interessata, ma anche programmare un percorso di riabilitazione completo. Questo comporta una prima fase di recupero funzionale, seguita da una seconda fase di riatletizzazione, necessaria per riacquistare gradualmente resistenza, rapidità nei cambi di direzione e confidenza nei movimenti.

Solo dopo aver superato questo processo, il centrocampista potrà essere reinserito nei ritmi della squadra di Sarri. Per questo il ritorno in campo è previsto per gennaio 2026, una data che la Lazio considera realistica ma comunque subordinata all’evoluzione del suo percorso.

L’infortunio di Rovella è dunque un capitolo ancora aperto, ma la società e lo staff medico guardano al futuro con moderato ottimismo. Sarri, dal canto suo, spera di riabbracciare presto un giocatore che, nel suo sistema di gioco, resta imprescindibile. La Lazio attende e protegge il suo regista, consapevole che un rientro al 100% sarà decisivo per la seconda parte di stagione.