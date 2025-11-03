Infortunio Romagnoli, come sta il difensore della Lazio? Ecco la situazione attuale intorno al biancoceleste - Lazio News 24

Infortunio Romagnoli: Lazio in ansia per il difensore centrale. Ecco la situazione attuale

Altra tegola per la Lazio di Maurizio Sarri, costretta a fare i conti con un nuovo problema in difesa. Al termine del primo tempo della sfida contro il Cagliari, il tecnico biancoceleste ha dovuto operare un cambio obbligato, senza che fosse necessario toccare alcuno slot, a causa di quello che sembra essere un altro infortunio muscolare.

A lasciare il campo anzitempo è stato Alessio Romagnoli, apparso dolorante mentre abbandonava il terreno di gioco. Il difensore centrale ha mostrato evidenti segnali di fastidio al flessore della coscia destra, lasciando preoccupati staff tecnico e tifosi. Al suo posto è subentrato il giovane Oliver Provstgaard, chiamato a completare il reparto difensivo in una partita già complicata sul piano fisico e tattico.

L’episodio ha subito acceso i riflettori sull’infortunio Romagnoli, un problema che potrebbe avere conseguenze importanti sia per la partita in corso sia per le prossime sfide della Lazio. La squadra di Sarri, già alle prese con diversi acciacchi, dovrà valutare attentamente i tempi di recupero del centrale, che rappresenta un punto di riferimento per la difesa biancoceleste.

Fonti interne al club confermano che nelle prossime ore verranno effettuati accertamenti più approfonditi per capire l’entità dell’infortunio Romagnoli. Il dolore al flessore, se confermato come problema muscolare, potrebbe costringere il giocatore a fermarsi per un periodo variabile, a seconda della gravità della lesione. Il medico sociale della Lazio seguirà da vicino il caso, programmando visite strumentali e eventuali terapie conservative o più intensive.

Dal punto di vista tecnico, la sostituzione di Romagnoli ha imposto a Sarri di rivedere immediatamente l’assetto difensivo. Il giovane Provstgaard ha preso il posto del titolare con professionalità, ma la Lazio dovrà fare attenzione ai prossimi impegni, soprattutto considerando che il centrale ex Milan rappresenta una pedina chiave nella costruzione dal basso e nella gestione delle situazioni di uno contro uno.

La tifoseria biancoceleste attende aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore, sperando che l’infortunio Romagnoli non sia grave e che il centrale possa tornare a disposizione quanto prima. Intanto, la squadra di Sarri dovrà affrontare il prosieguo del campionato con qualche preoccupazione in più, puntando su organizzazione, compattezza e spirito di gruppo per far fronte a questa nuova emergenza in difesa.

