Infortunio Romagnoli: ansia in casa Lazio per le condizioni del difensore. Riuscirà ad esserci per quel match? - Lazio News 24

Il centrale biancoceleste costretto a uscire contro il Cagliari per un problema muscolare. Oggi gli esami chiariranno l’entità dello stop.

L’infortunio di Romagnoli tiene con il fiato sospeso la Lazio e i suoi tifosi. Il difensore biancoceleste, punto di riferimento della retroguardia di Maurizio Sarri, è stato costretto a lasciare il campo nell’intervallo della sfida contro il Cagliari a causa di un fastidio muscolare accusato a un flessore. Un segnale che ha immediatamente fatto scattare l’allarme nello staff medico, soprattutto considerando l’elevato numero di stop fisici registrati in questa prima parte di stagione.

L’infortunio Romagnoli arriva in un momento delicato: la Lazio sta cercando continuità di rendimento dopo un avvio altalenante e, proprio in difesa, l’ex capitano del Milan rappresenta un elemento chiave per esperienza e leadership. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il giocatore verrà sottoposto oggi agli esami strumentali per valutare l’entità del problema. La speranza è che si tratti soltanto di un affaticamento e non di una lesione muscolare, che complicherebbe i piani del tecnico biancoceleste.

La società, in ogni caso, preferisce non correre rischi. Romagnoli verrà monitorato costantemente nelle prossime ore e solo dopo i controlli si saprà se potrà essere disponibile per il big match contro l’Inter. Al momento, però, la sua presenza resta fortemente in dubbio. In caso di conferma di una lesione, l’infortunio Romagnoli costringerebbe il centrale a uno stop di almeno venti giorni, mettendo a rischio anche il rientro dopo la sosta per la gara contro il Lecce del 23 novembre.

Questo nuovo contrattempo va ad aggiungersi a una lunga lista di problemi fisici in casa Lazio: si tratta infatti del decimo infortunio muscolare stagionale, senza contare la pubalgia che tiene fermo Nicolò Rovella. Un numero preoccupante, che riaccende il dibattito sulla preparazione atletica e sulla gestione dei carichi di lavoro in un calendario sempre più intenso.

Per Maurizio Sarri, l’assenza di Romagnoli sarebbe pesante non solo per l’equilibrio difensivo, ma anche per la costruzione dal basso, una delle caratteristiche più importanti del gioco biancoceleste. In attesa dei risultati, il tecnico potrebbe essere costretto a ridisegnare il reparto, affidandosi a Casale o Patric per affiancare Gila.

L’infortunio Romagnoli diventa quindi il nuovo tema caldo in casa Lazio: il club spera che gli esami portino buone notizie e che il difensore possa tornare presto a disposizione, evitando un’altra tegola in una stagione già segnata dagli stop fisici.

