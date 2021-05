Infortunio Milinkovic Savic: il Sergente fuori dai convocati per il Parma

Infortunio Milinkovic Savic, il Sergente assente nella lista dei convocati per la sfida contro il Parma. Le ultime

Milinkovic Savic assente dalla lista dei convocati della Lazio verso la sfida contro il Parma. Il giocatore, fermo per infortunio dopo una frattura al naso, non si è allenato nei giorni passati e non risulta tra i calciatori a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida di questa sera.

Adesso, nel mirino del Sergente, c’è la sfida contro la Roma del prossimo 15 maggio.