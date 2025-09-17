 Lazio, emergenza totale in difesa. Quali sono le condizioni di Lazzari? Le ultime - Lazio News 24
Lazio, emergenza totale in difesa. Quali sono le condizioni di Lazzari? Le ultime

Lazio Roma, Olimpico completamente esaurito per il Derby

Calciomercato Lazio, quale sarà il futuro di Romagnoli dopo il derby? Spunta fuori una nuova indiscrezione

Arbitro Lazio-Roma, chi dirigerà il Derby capitolino?

Lazio-Roma, un Derby alla ricerca del goal. La situazione attuale in vista del weekend

Lazzari 2

Lazio, emergenza in difesa: Lazzari salta il Derby, out anche Vecino e Patric. La situazione attuale

Brutte notizie per la Lazio e per il tecnico Maurizio Sarri in vista del prossimo Derby della Capitale. L’infermeria biancoceleste continua a riempirsi e la situazione diventa sempre più complicata sul piano delle scelte. Oltre alla mancata disponibilità di Matias Vecino e al perdurare dei problemi fisici per Patric, arriva un’altra tegola: Manuel Lazzari sarà con ogni probabilità costretto a saltare la stracittadina contro la Roma.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’esterno destro della Lazio ha riportato una lesione al muscolo soleo, infortunio più serio rispetto al semplice affaticamento muscolare inizialmente diagnosticato. Gli esami strumentali hanno confermato il danno, che lo terrà lontano dai campi per almeno 15 giorni, compromettendo così la sua presenza non solo nel Derby ma anche nei prossimi impegni di campionato e coppa.

Per la Lazio, la perdita di Lazzari rappresenta un duro colpo, considerando l’importanza tattica del giocatore nel sistema di Sarri. La sua spinta sulla fascia destra, unita alla capacità di coprire rapidamente in fase difensiva, è sempre stata un elemento chiave nel gioco biancoceleste. Ora il tecnico dovrà trovare alternative valide in rosa, probabilmente adattando Marusic o dando spazio a un giovane del vivaio.

Anche Vecino, alle prese con un fastidio muscolare, non sarà a disposizione. Il centrocampista uruguaiano non ha ancora recuperato e sarà costretto a proseguire il lavoro differenziato. Situazione simile per Patric, il cui recupero sembra ancora lontano. Questi infortuni riducono notevolmente le opzioni a disposizione di Sarri, che dovrà affrontare una delle partite più delicate della stagione con una rosa dimezzata.

In un momento già complicato per la Lazio, queste assenze arrivano nel peggior momento possibile. Dopo un avvio di stagione altalenante, il Derby rappresenta un’occasione fondamentale per dare una svolta e rilanciare morale e classifica. Tuttavia, senza alcuni uomini chiave, la missione si fa più difficile.

La Lazio dovrà stringere i denti, affidarsi alla profondità della rosa e sperare in un recupero rapido degli infortunati per tornare a competere su tutti i fronti, tra Serie A e impegni europei.

