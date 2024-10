Infortunio Lazzari, c’è lesione per il giocatore della Lazio: il comunicato del club sulle sue condizioni

Infortunio Lazzari, il club biancoceleste comunica sul proprio sito ufficiale che l’ex Spal si è infortunato ed aggiorna sulle condizioni in modo preciso

Questa non ci voleva per la Lazio, la quale ha chiuso la sosta in un ottimo momento di forma e di risultati vista anche la recente vittoria di domenica contro l’Empoli. Per Baroni però arriva una tegola non indifferente, visto che dovrà fare i conti con l’assenza di Lazzari al quale è stata diagnosticata una lesione riguardo il suo infortunio. Alla luce dei risultati clinici, il club biancoceleste pubblica un comunicato dove spiega nel dettaglio quanto emerso dal controllo medico effettuato dall’ex Spal

COMUNICATO – Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari è stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda.

Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione muscolare di medio grado a carico del retto femorale della coscia sinistra riportata nel corso dell’ultima partita con l’Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero