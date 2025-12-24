 Infortunio Isaksen, pronto a tornare in campo? Le condizioni
Campionato

Infortunio Isaksen, Sarri attende: pronto a tornare contro l’Udinese? Ecco le condizioni del danese in vista del prossimo match di campionato

Infortunio Isaksen, Sarri attende: pronto a tornare contro l’Udinese? Possibile ritorno in extremis per il danese: le sue condizioni

Una buona notizia nel pieno dell’emergenza. Maurizio Sarri può tirare un piccolo sospiro di sollievo, almeno in attacco. Gustav Isaksen è tornato ieri a lavorare parzialmente con il gruppo e, salvo sorprese, oggi pomeriggio si aggregherà completamente alla squadra, come riportato dal Corriere dello Sport.

L’esterno danese si era fermato durante la gara contro il Bologna, partita che aveva sbloccato proprio lui nel primo tempo, a causa di un problema all’adduttore sinistro. Gli esami avevano evidenziato una lesione di basso grado, ma i tempi di recupero sono stati rispettati. Isaksen dovrebbe farcela almeno per la panchina nell’ultima gara del 2025 della Lazio contro i bianconeri, offrendo a Sarri un’opzione in più nelle rotazioni offensive.

Si tratta di un recupero importante, anche se il quadro generale resta complicato. A centrocampo l’emergenza è totale: mancheranno Matteo Guendouzi e Toma Basic (in attesa dell’esito del ricorso del croato), oltre a Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella e Boulaye Dia.

La nota positiva, oltre a Isaksen, è il rientro di Mattia Zaccagni, che torna a disposizione dopo aver scontato la squalifica contro la Cremonese seguita al rosso rimediato a Parma. Poco, ma quanto basta per ridare un minimo di respiro a Sarri in vista di una sfida che chiuderà un 2025 segnato da assenze e continui adattamenti.

