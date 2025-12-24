Campionato
Infortunio Isaksen, Sarri attende: pronto a tornare contro l’Udinese? Ecco le condizioni del danese in vista del prossimo match di campionato
Infortunio Isaksen, Sarri attende: pronto a tornare contro l’Udinese? Possibile ritorno in extremis per il danese: le sue condizioni
Una buona notizia nel pieno dell’emergenza. Maurizio Sarri può tirare un piccolo sospiro di sollievo, almeno in attacco. Gustav Isaksen è tornato ieri a lavorare parzialmente con il gruppo e, salvo sorprese, oggi pomeriggio si aggregherà completamente alla squadra, come riportato dal Corriere dello Sport.
L’esterno danese si era fermato durante la gara contro il Bologna, partita che aveva sbloccato proprio lui nel primo tempo, a causa di un problema all’adduttore sinistro. Gli esami avevano evidenziato una lesione di basso grado, ma i tempi di recupero sono stati rispettati. Isaksen dovrebbe farcela almeno per la panchina nell’ultima gara del 2025 della Lazio contro i bianconeri, offrendo a Sarri un’opzione in più nelle rotazioni offensive.
Si tratta di un recupero importante, anche se il quadro generale resta complicato. A centrocampo l’emergenza è totale: mancheranno Matteo Guendouzi e Toma Basic (in attesa dell’esito del ricorso del croato), oltre a Fisayo Dele-Bashiru, Nicolò Rovella e Boulaye Dia.
La nota positiva, oltre a Isaksen, è il rientro di Mattia Zaccagni, che torna a disposizione dopo aver scontato la squalifica contro la Cremonese seguita al rosso rimediato a Parma. Poco, ma quanto basta per ridare un minimo di respiro a Sarri in vista di una sfida che chiuderà un 2025 segnato da assenze e continui adattamenti.
News
Calciomercato Lazio, il centrocampo il reparto prioritario: Sarri chiede qualità, diverse le ipotesi per accontentare il tecnico biancoceleste
Calciomercato Lazio, il centrocampo il reparto prioritario. Tra sogni e alternative: Loftus-Cheek resta lontano, Samardzic prende quota Il mercato sbloccato...
Serie A Lazio, la svolta di Sarri: da Marassi in poi passo da Champions! Le statistiche della squadra biancoceleste parlano chiaro, dietro solo a tre club
Serie A Lazio, dal Genoa in poi un’altra squadra: identità, sacrificio e numeri da vertice! Le statistiche parlano chiaro, dietro...
Calciomercato Lazio, proseguono le voci sul possibile addio di Mandas! Diverse le squadre sul portiere greco che sarà il primo sacrificio biancoceleste per fare cassa
Calciomercato Lazio, dopo il via libera che sblocca la sessione di gennaio si pensa a Mandas come sacrificio per fare...