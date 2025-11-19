Infortunio Hysaj, le condizioni del terzino albanese sono ancora da valutare: come sta e quando potrebbe rientrare

Infortunio Hysaj, le condizioni del terzino albanese sono ancora da valutare. Ecco quando potrebbe rientrare a disposizione

La Lazio deve fare i conti con un nuovo problema fisico in difesa. Dopo la sosta per le nazionali, a fermarsi è stato Elseid Hysaj: il terzino albanese ha dovuto abbandonare il campo nella partita tra Albania e Inghilterra per un problema all’anca, generando preoccupazione in casa biancoceleste. L’infortunio Hysaj arriva in un momento delicato della stagione, proprio mentre Sarri stava pianificando il rientro della squadra dopo la pausa.

Hysaj è uscito dal campo già nel corso del primo tempo del match con la sua nazionale, un segnale chiaro che il problema fisico non era trascurabile. Solo ieri, alla ripresa degli allenamenti a Formello, il terzino è tornato in sede, ma non ha partecipato agli esercizi con il gruppo. Come riportato da Il Messaggero, il giocatore ha seguito un programma di riposo per favorire il recupero, evitando di forzare la situazione e prevenire eventuali aggravamenti.

Ora il club dovrà valutare con attenzione le condizioni di Hysaj in vista della prossima partita di campionato contro il Lecce, in programma domenica alle 18. La speranza è che il giocatore possa essere a disposizione di Sarri, ma la prudenza resta la linea guida del tecnico biancoceleste. La gestione del suo infortunio di Hysaj sarà determinante non solo per la gara con il Lecce, ma anche per il prosieguo della stagione, considerando l’importanza del terzino nel sistema difensivo laziale.

Un elemento positivo, tuttavia, arriva dal recupero di Nuno Tavares: il terzino brasiliano ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo dopo l’infortunio al polpaccio che lo aveva tenuto fuori nelle settimane precedenti. Questo almeno permette a Sarri di avere una soluzione in più in difesa, riducendo l’impatto dell’assenza di Hysaj.

La Lazio, dunque, dovrà monitorare attentamente l’evoluzione del problema fisico di Hysaj nei prossimi giorni, decidendo se inserirlo gradualmente negli allenamenti o concedergli ulteriori giorni di recupero. L’obiettivo è evitare complicazioni e consentire al giocatore di tornare in campo al massimo della forma, garantendo stabilità e qualità al reparto difensivo. Il rientro di Hysaj sarà seguito con grande attenzione dai tifosi e dal tecnico, consapevoli che il suo contributo è fondamentale per le ambizioni stagionali della Lazio.