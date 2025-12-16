Infortunio Gimenez, il Milan rischia di perdere il suo attaccante per diversi mesi: salterà anche la sfida contro la Lazio?

Infortunio Gimenez, in caso di operazione possibile uno stop più lungo del previsto e a forte rischio la sua presenza contro la Lazio. Le ultime

L’infortunio di Gimenez continua a rappresentare una delle principali preoccupazioni in casa Milan. Santiago Gimenez, fermato da tempo da un problema alla caviglia destra, si trova ora davanti a una scelta decisiva che potrebbe condizionare in modo significativo il resto della sua stagione. Il dolore non è mai scomparso del tutto e, nonostante i tentativi di gestione conservativa, la situazione non ha ancora trovato una soluzione definitiva.

Il “Bebote” è perfettamente consapevole dell’importanza del momento. Oltre agli impegni con il Milan, infatti, sullo sfondo c’è l’obiettivo Mondiale con la Nazionale Messicana. Gimenez è considerato uno dei punti fermi del Messico e la prospettiva di arrivare all’appuntamento iridato nelle migliori condizioni possibili sta incidendo in maniera determinante sulle sue valutazioni. Secondo quanto riportato da ESPNmx, è proprio questo scenario internazionale a spingere l’attaccante a riflettere seriamente su un’eventuale operazione.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

L’idea è quella di intervenire chirurgicamente per risolvere una volta per tutte l’infortunio Gimenez, eliminando il problema alla caviglia che lo limita ormai da mesi. L’operazione garantirebbe una guarigione più sicura e ridurrebbe il rischio di ricadute, permettendo al centravanti di tornare al massimo della forma fisica e di presentarsi pronto per le future convocazioni della Nazionale. Tuttavia, si tratta di una scelta delicata, perché comporterebbe un periodo di stop non trascurabile.

Infortunio Gimenez: tempi di recupero e scenari

I timori principali riguardano proprio la durata dell’assenza. ESPNmx ha confermato che, in caso di intervento chirurgico, l’infortunio di Gimenez potrebbe costringere il giocatore a rimanere fuori dai campi per un periodo piuttosto lungo. Le stime parlano di uno stop che potrebbe arrivare fino a tre mesi prima di un rientro completo in gruppo.

Una simile assenza avrebbe conseguenze importanti anche per il Milan. La squadra rossonera si troverebbe a dover fare a meno di uno dei suoi attaccanti di riferimento in una fase cruciale della stagione, tra la lotta per lo Scudetto e gli impegni ravvicinati come la Supercoppa Italiana. L’allenatore sarebbe costretto a ridisegnare l’attacco, mentre la dirigenza, con Igli Tare in prima linea, dovrebbe valutare con attenzione il mercato di gennaio.

In definitiva, l’infortunio di Gimenez non è solo una questione medica, ma un vero e proprio crocevia strategico. La decisione finale dell’attaccante influenzerà il suo futuro immediato e le ambizioni del Milan, rendendo le prossime settimane decisive per entrambe le parti.