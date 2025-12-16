News
Infortunio Gimenez, il Milan rischia di perdere il suo attaccante per diversi mesi: salterà anche la sfida contro la Lazio?
Infortunio Gimenez, in caso di operazione possibile uno stop più lungo del previsto e a forte rischio la sua presenza contro la Lazio. Le ultime
L’infortunio di Gimenez continua a rappresentare una delle principali preoccupazioni in casa Milan. Santiago Gimenez, fermato da tempo da un problema alla caviglia destra, si trova ora davanti a una scelta decisiva che potrebbe condizionare in modo significativo il resto della sua stagione. Il dolore non è mai scomparso del tutto e, nonostante i tentativi di gestione conservativa, la situazione non ha ancora trovato una soluzione definitiva.
Il “Bebote” è perfettamente consapevole dell’importanza del momento. Oltre agli impegni con il Milan, infatti, sullo sfondo c’è l’obiettivo Mondiale con la Nazionale Messicana. Gimenez è considerato uno dei punti fermi del Messico e la prospettiva di arrivare all’appuntamento iridato nelle migliori condizioni possibili sta incidendo in maniera determinante sulle sue valutazioni. Secondo quanto riportato da ESPNmx, è proprio questo scenario internazionale a spingere l’attaccante a riflettere seriamente su un’eventuale operazione.
LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste
L’idea è quella di intervenire chirurgicamente per risolvere una volta per tutte l’infortunio Gimenez, eliminando il problema alla caviglia che lo limita ormai da mesi. L’operazione garantirebbe una guarigione più sicura e ridurrebbe il rischio di ricadute, permettendo al centravanti di tornare al massimo della forma fisica e di presentarsi pronto per le future convocazioni della Nazionale. Tuttavia, si tratta di una scelta delicata, perché comporterebbe un periodo di stop non trascurabile.
Infortunio Gimenez: tempi di recupero e scenari
I timori principali riguardano proprio la durata dell’assenza. ESPNmx ha confermato che, in caso di intervento chirurgico, l’infortunio di Gimenez potrebbe costringere il giocatore a rimanere fuori dai campi per un periodo piuttosto lungo. Le stime parlano di uno stop che potrebbe arrivare fino a tre mesi prima di un rientro completo in gruppo.
Una simile assenza avrebbe conseguenze importanti anche per il Milan. La squadra rossonera si troverebbe a dover fare a meno di uno dei suoi attaccanti di riferimento in una fase cruciale della stagione, tra la lotta per lo Scudetto e gli impegni ravvicinati come la Supercoppa Italiana. L’allenatore sarebbe costretto a ridisegnare l’attacco, mentre la dirigenza, con Igli Tare in prima linea, dovrebbe valutare con attenzione il mercato di gennaio.
In definitiva, l’infortunio di Gimenez non è solo una questione medica, ma un vero e proprio crocevia strategico. La decisione finale dell’attaccante influenzerà il suo futuro immediato e le ambizioni del Milan, rendendo le prossime settimane decisive per entrambe le parti.
News
Infortunio Gimenez, il Milan rischia di perdere il suo attaccante per diversi mesi: salterà anche la sfida contro la Lazio?
Infortunio Gimenez, in caso di operazione possibile uno stop più lungo del previsto e a forte rischio la sua presenza...
Lazio Cremonese, le probabili formazioni per la sfida di Serie A! ecco le possibili scelte di Sarri
Lazio Cremonese, le probabili formazioni per il match dell’Olimpico! Ecco le scelte del tecnico Maurizio Sarri Dopo l’impresa in nove...
La Lazio al Nasdaq, il club biancoceleste rende nota la sua presenza. Tutti i dettagli
La Lazio protagonista al Nasdaq: adesso è ufficiale la presenza del club biancoceleste, la nota del club La Lazio ha...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.