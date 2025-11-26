Infortunio Gila, verso Milan Lazio aumentano le preoccupazioni di Sarri! Il difensore spagnolo potrebbe non esserci per la sfida di campionato

Infortunio Gila, verso Milan Lazio aumentano le preoccupazioni di Sarri! Il difensore in dubbio per il match di campionato: le alternative

Con Danilo Cataldi già fuori e Castellanos ancora in fase di recupero, l’incertezza più grande in casa Lazio riguarda le condizioni di Mario Gila, difensore spagnolo che ha accusato un problema all’adduttore destro durante l’ultimo match contro il Lecce. Dopo aver lasciato il posto a Patric negli ultimi minuti del secondo tempo, il centrale ex Espanyol resta in bilico per la trasferta di San Siro contro il Milan.

La situazione sarà valutata nelle prossime ore, a partire dalla ripresa degli allenamenti, con una doppia seduta programmata per oggi. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il club valuterà le sue condizioni prima di decidere se Gila sarà a disposizione per il match contro i rossoneri. Non va dimenticata, inoltre, la Coppa Italia infrasettimanale, che vedrà la Lazio affrontare il Milan anche il 4 dicembre all’Olimpico, un altro appuntamento fondamentale per i biancocelesti.

In caso di forfait di Gila, il ballottaggio per una maglia da titolare in difesa rimane aperto tra Patric e Provstgaard. Finora, il danese ha sempre giocato accanto a Romagnoli, ma contro il Lecce è stato Patric a scendere in campo dal primo minuto. La decisione sarà presa nelle prossime ore, con il tecnico Sarri pronto a prendere la decisione migliore per la partita contro il Milan.

