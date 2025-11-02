Infortunio Dia, svelate le condizioni dell’attaccante senegalese in vista del match di domani contro il Cagliari! Queste le sue parole in merito

Infortunio Dia, le parole di Boulaye Dia nel match program: il senegalese parla delle sue condizioni e della voglia di riscatto

Alla vigilia della sfida tra Lazio e Cagliari, in programma lunedì sera allo Stadio Olimpico, l’attaccante biancoceleste Boulaye Dia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club, riportate all’interno del match program della gara. Il centravanti senegalese, classe 1996, ha parlato delle sue condizioni fisiche e della determinazione con cui vuole tornare protagonista dopo un avvio di stagione non semplice.

«Non mi sono mai tirato indietro, dando sempre la mia disponibilità nonostante un piccolo problema alla caviglia. Spero di giocare ancora di più, segnare e aiutare la Lazio a vincere tante partite» – ha dichiarato Dia, mostrando tutta la sua voglia di reagire dopo le ultime prove in chiaroscuro.

La carica del centravanti prima della sfida all’Olimpico

Dopo la prestazione opaca contro il Pisa, dove la Lazio non è andata oltre lo 0-0, Dia cerca riscatto contro il Cagliari. Il giocatore, arrivato in estate per dare più peso e profondità all’attacco biancoceleste, vuole dimostrare di poter essere un punto di riferimento nel reparto offensivo di Maurizio Sarri, anche in vista della sua prossima partecipazione alla Coppa d’Africa con il Senegal.

Il tecnico toscano potrebbe nuovamente affidargli una maglia da titolare, confidando nel suo spirito di sacrificio e nella capacità di trovare la via del gol. Contro il Cagliari, Dia avrà un’altra occasione per ritrovare fiducia, gol e, soprattutto, il feeling con i tifosi dell’Olimpico.

LEGGI ANCHE – Dia, la Lazio oggi ha bisogno di lui per risollevarsi completamente. Ecco la situazione attuale – Lazio News 24