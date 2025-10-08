Infortunio Dia: ecco come sta e i tempi di recupero. Col Torino ha sentito… Le condizioni dell’attaccante della Lazio che non va in Nazionale

La sosta per le nazionali porta con sé un cambio di programma dell’ultimo minuto in casa Lazio. Un forfait in extremis ridisegna infatti la mappa dei giocatori in partenza da Formello: il contingente biancoceleste impegnato con le rispettive selezioni torna a contare quattro unità anziché cinque. A dover rinunciare alla convocazione è l’attaccante Boulaye Dia, che non potrà rispondere alla chiamata del Senegal e unirsi ai suoi compagni di nazionale.

La decisione, seppur sofferta, è stata una scelta obbligata, dettata da ragioni fisiche ben precise. Alla base della sua assenza c’è un problema che per il centravanti rappresenta un fastidioso fantasma del passato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Dia sarebbe ancora alle prese con i postumi di un infortunio alla caviglia destra, lo stesso che lo ha tormentato per lunghi tratti della scorsa stagione. Il dolore, mai del tutto sopito, si è riacutizzato durante l’ultima partita di campionato disputata all’Olimpico contro il Torino, un campanello d’allarme che lo staff medico e il giocatore non hanno potuto ignorare.

Di fronte a questo scenario, la linea della prudenza ha prevalso su tutto. Anziché rischiare di aggravare la situazione con un viaggio intercontinentale e impegni agonistici ravvicinati, si è optato per la permanenza del giocatore a Roma. Dia resterà dunque a Formello, dove potrà seguire un programma di recupero personalizzato e mirato, sotto lo stretto controllo dei fisioterapisti del club. La sosta, inizialmente vista come una vetrina internazionale, si trasforma così in una finestra cruciale di due settimane per lavorare sulla gestione dell’infortunio e puntare a un pieno recupero fisico.

L’obiettivo è ora ben definito: sfruttare al massimo questi giorni di lavoro differenziato per provare a essere a disposizione del tecnico per la ripresa del campionato. Nel mirino c’è la difficile e importante trasferta contro l’Atalanta, una gara per la quale la presenza e la condizione fisica del centravanti senegalese saranno di fondamentale importanza per le ambizioni della Lazio.