 Infortunio Cataldi, brutte notizie per Sarri: gli esami hanno confermato la lesione. Ecco i tempi di recupero del giocatore
Lazio news 24

Published

4 ore ago

on

By

Cataldi
Mg Genova 29/09/2025 - campionato di calcio serie A / Genoa-Lazio / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Danilo Cataldi

Infortunio Cataldi, nuove complicazioni per la Lazio: Sarri perde un altro titolare a centrocampo. Il giocatore rischia di aver finito in anticipo il 2025

L’infortunio di Cataldi rappresenta un nuovo e pesante grattacapo per Maurizio Sarri, che continua a fare i conti con un’emergenza crescente nel reparto di centrocampo. Nel match contro il Lecce il regista biancoceleste era stato costretto a lasciare il campo all’intervallo per un fastidio al polpaccio, inizialmente interpretato come un semplice indurimento muscolare. Le prime valutazioni, però, raccontano una realtà più preoccupante. Secondo quanto trapelato, infatti, l’infortunio di Cataldi potrebbe essere legato a una lesione di basso grado, probabilmente causata dal fatto che il giocatore non sia riuscito a fermarsi in tempo.

La situazione, che già al momento della sostituzione non lasciava presagire nulla di buono, rischia ora di peggiorare. Le sensazioni dello staff medico non sono ottimistiche e, se i prossimi esami dovessero confermare uno stiramento, i tempi di recupero per l’infortunio di Cataldi si allungherebbero in modo significativo. Anche se il centrocampista non avrebbe comunque preso parte alla prossima sfida di campionato contro il Milan a causa della gestione delle energie, ora il pericolo è perdere il giocatore per diverse settimane.

Per Sarri si tratta dell’ennesima tegola in un periodo complicato. A centrocampo, infatti, la Lazio è già priva di Rovella, operato per la pubalgia e atteso soltanto nel 2026, mentre Dele-Bashiru non è inserito nella lista e potrebbe presto essere convocato dalla Nigeria per la Coppa d’Africa. L’infortunio di Cataldi arriva quindi nel momento peggiore, riducendo ulteriormente le opzioni del tecnico biancoceleste.

In vista della trasferta di San Siro, il principale candidato a prendere il posto del regista nel ruolo di play è Matías Vecino. L’uruguaiano aveva già sostituito Cataldi all’inizio del secondo tempo contro il Lecce e, per caratteristiche ed esperienza, sembra essere il profilo ideale per garantire equilibrio nella costruzione del gioco. Sarri, però, sarà costretto a ridisegnare incastri e rotazioni, valutando anche il minutaggio di giocatori come Guendouzi e Basic, ora chiamati a uno sforzo ulteriore.

L’infortunio di Cataldi non solo riduce le soluzioni a disposizione dell’allenatore, ma rischia anche di compromettere la continuità di un reparto che già in questa stagione ha sofferto assenze e adattamenti. Il club resta in attesa degli esami strumentali decisivi, sperando che il responso sia meno grave del previsto. Fino ad allora, l’apprensione resta alta e Sarri dovrà trovare rapidamente nuove certezze per mantenere equilibrio e ritmo in una fase cruciale della stagione.

