Infortunio Cataldi, la Lazio ha una speranza: il centrocampista punta quella partita per il rientro a disposizione di Sarri. Le ultimissime sul giocatore

Infortunio Cataldi, il centrocampista della Lazio spinge per tornare a disposizione il prima possibile. Possibile convocazione per il Parma

Archiviata la vittoria in Coppa Italia ottenuta all’Olimpico contro il Milan, la Lazio di Maurizio Sarri è già concentrata sui prossimi impegni di campionato. All’orizzonte ci sono due appuntamenti fondamentali: prima la sfida interna contro il Bologna di Vincenzo Italiano, poi la delicata trasferta di Parma. Due gare che potrebbero pesare molto sugli equilibri della classifica e che il tecnico biancoceleste vorrebbe affrontare con la rosa quanto più possibile al completo.

Proprio in quest’ottica resta centrale il tema legato all’infortunio di Cataldi, uno dei punti fermi della mediana laziale. Il regista si era fermato durante la partita contro il Lecce, accusando un problema muscolare che, secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, è stato diagnosticato come una lesione di basso grado al polpaccio destro. Un guaio non particolarmente grave, ma comunque sufficiente per costringerlo a uno stop precauzionale e a un percorso riabilitativo che la società sta seguendo con grande attenzione.

L’infortunio di Cataldi è arrivato in un momento non semplice per la Lazio, che in questa fase della stagione deve gestire un calendario fitto e contemporaneamente fare i conti con alcune assenze pesanti. Il giocatore sta portando avanti il protocollo di recupero e le sensazioni che filtrano dall’ambiente biancoceleste parlano di un’evoluzione positiva. Nei prossimi giorni, infatti, Cataldi potrebbe svolgere un test in campo per valutare la reazione del muscolo e capire se potrà rientrare almeno tra i convocati.

Al momento, però, la sua presenza contro il Bologna appare piuttosto complicata. Lo staff medico non vuole correre rischi: un rientro affrettato potrebbe aggravare l’infortunio e costringere il centrocampista a uno stop più lungo. Più concreta, invece, la possibilità di vederlo nuovamente a disposizione per la trasferta di Parma, dove la Lazio spera di poter contare sul suo equilibrio tattico e sulla sua capacità di dare ordine alla manovra.

Intanto prosegue bene anche il recupero di Nicolò Rovella. Il giovane centrocampista, fermato da un intervento per la pubalgia, sta seguendo il programma stabilito e punta a tornare in campo nel mese di gennaio. Il doppio rientro di Cataldi e Rovella sarebbe una vera boccata d’ossigeno per Sarri, che potrebbe finalmente riavere alternative di qualità in un reparto fondamentale come quello centrale.

In attesa di conferme, l’infortunio di Cataldi resta dunque uno dei temi più seguiti in casa Lazio, con tifosi e staff che sperano in un recupero il più rapido e sicuro possibile.