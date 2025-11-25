Infortunio Castellanos, buone notizie per l’attaccante della Lazio: l’infortunio sembra essere superato. Quando rientrerà a disposizione

Infortunio Castellanos, buone notizie per il giocatore della Lazio. Potrebbe essere già convocato per il prossimo weekend contro il Milan

Buone notizie in casa Lazio: Taty Castellanos è finalmente pronto a tornare a disposizione di Maurizio Sarri dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fermo per settimane. Gli esami strumentali effettuati ieri hanno confermato la completa guarigione del centravanti argentino, che aveva subito una lesione di secondo grado al retto femorale destro. L’infortunio di Castellanos aveva costretto il giocatore a saltare sei gare consecutive, interrompendo un inizio di stagione convincente in cui aveva già messo a segno due gol e fornito tre assist nelle prime sei giornate.

Il rientro di Castellanos rappresenta un’importante boccata d’ossigeno per Sarri, che nelle ultime settimane aveva dovuto far fronte all’assenza di un terminale offensivo di peso, fondamentale per il suo schema di gioco. Nonostante il lungo stop, l’argentino ha ripreso a lavorare con il gruppo e parteciperà alla sfida di San Siro contro il Milan: difficilmente sarà schierato dal primo minuto, ma potrà rappresentare una soluzione preziosa a gara in corso, pronta a cambiare l’inerzia della partita grazie alla sua fisicità e al fiuto del gol.

L’infortunio di Castellanos aveva sollevato più di una preoccupazione all’interno dello staff biancoceleste, soprattutto per la continuità del reparto offensivo. Durante la sua assenza, la Lazio ha dovuto adattarsi e fare affidamento su alternative come Noslin e Fares, senza però riuscire a sostituire completamente il peso specifico del centravanti argentino. Ora, con il rientro di Castellanos, Sarri potrà contare su un attaccante in grado di garantire profondità, movimenti senza palla e finalizzazione, elementi che avevano contraddistinto le prime giornate di campionato.

L’infortunio Castellanos è ormai alle spalle, ma il percorso di recupero dovrà essere gestito con cautela per evitare ricadute. Il tecnico laziale ha già fatto capire che aumenterà gradualmente i minuti del suo giocatore, permettendogli di ritrovare il ritmo partita e la condizione fisica ottimale prima di affidargli nuovamente la maglia da titolare in modo stabile. Il ritorno di Castellanos rappresenta non solo un rinforzo tecnico, ma anche un segnale positivo per tutto l’ambiente Lazio, desideroso di vedere la squadra nuovamente competitiva e pronta a lottare per le zone alte della classifica.

Con il rientro del centravanti, la Lazio può guardare con maggiore fiducia alle prossime sfide, contando su un giocatore capace di cambiare le partite con la sua capacità realizzativa. Il peggio dell’infortunio di Castellanos è ormai superato, e il suo ritorno in campo apre scenari interessanti per la seconda parte della stagione biancoceleste.