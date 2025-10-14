Infortunio Castellanos (Sky), l’esito degli esami: come sta l’attaccante della Lazio

Infortunio Castellanos: stop lungo per l’attaccante della Lazio, i tempi di recupero. Non ci sono buone notizie per Sarri

Brutte notizie per la Lazio e per Maurizio Sarri: l’infortunio di Castellanos è più grave del previsto. Come riferito da Sky Sport, gli esami strumentali effettuati questa mattina hanno evidenziato una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra, che costringerà l’attaccante argentino a un lungo stop. I tempi di recupero stimati sono tra i 45 e i 60 giorni, con il rientro ipotizzabile soltanto dopo la prossima sosta per le nazionali.

L’origine dell’infortunio Castellanos

L’infortunio di Castellanos è avvenuto durante la sessione di allenamento di venerdì a Formello. Nel corso della seduta, l’argentino ha avvertito un forte fastidio muscolare che lo ha costretto a fermarsi immediatamente. Le sue condizioni hanno destato preoccupazione fin da subito, tanto che l’attaccante non ha preso parte alla rifinitura del sabato, preludio alla diagnosi arrivata poche ore dopo.

Il referto medico parla chiaro: si tratta di una lesione muscolare che necessita di riposo assoluto e di un programma di riabilitazione graduale. Castellanos inizierà subito le terapie personalizzate presso il centro sportivo biancoceleste, con l’obiettivo di tornare in campo entro fine novembre, ma lo staff medico non intende forzare i tempi per evitare ricadute.

Una perdita pesante per Sarri

L’infortunio di Castellanos arriva in un momento delicato per la Lazio, già alle prese con altri problemi fisici nel reparto offensivo. Il “Taty”, infatti, era diventato un punto di riferimento per Maurizio Sarri, guadagnandosi spazio e fiducia dopo un periodo di adattamento. In questo avvio di stagione aveva collezionato sei presenze complessive, di cui cinque da titolare, mettendo a segno due gol e tre assist: numeri che certificano la sua crescita e l’importanza nel sistema di gioco biancoceleste.

Le alternative in attacco

Con l’infortunio di Castellanos, Sarri dovrà ridisegnare l’attacco della Lazio. Dia ritorna ad essere il titolare designato, ma il tecnico dovrà fare affidamento anche su Cancellieri e Isaksen per mantenere equilibrio e imprevedibilità nel reparto offensivo. Non si esclude inoltre che la società valuti un rinforzo a gennaio, soprattutto se i tempi di recupero dovessero allungarsi.

L’infortunio di Castellanos rappresenta dunque un duro colpo per la Lazio, che dovrà fare a meno del suo attaccante per almeno due mesi. Un’assenza pesante, proprio mentre l’argentino stava vivendo il momento migliore della sua esperienza in biancoceleste. LEGGI ANCHE >>> Infortuni Lazio, parla il coordinatore dello staff medico Rodia: «Situazione critica? Non siamo preoccupati in casa Lazio»