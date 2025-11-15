Infortuni Lazio, buone notizie da Formello per Sarri: le ultimissime sulle condizioni degli indisponibili biancocelesti

Infortuni Lazio: l’infermeria inizia a svuotarsi, rientri vicini per tre giocatori. Sarri spera di poter recuperare alcuni indisponibili.

Il capitolo infortuni Lazio torna al centro dell’attenzione mentre la squadra di Maurizio Sarri prova a recuperare energie e giocatori in vista delle prossime decisive settimane. Dopo un periodo complicato, l’infermeria biancoceleste inizia finalmente a svuotarsi: il primo a rientrare è Dele-Bashiru, già tornato ad allenarsi in gruppo, mentre per Nuno Tavares e Castellanos il rientro è previsto entro la prossima settimana.

Il recupero di Dele-Bashiru rappresenta una piccola boccata d’ossigeno. Il centrocampista nigeriano era fermo dal derby di fine settembre per un problema muscolare che lo aveva costretto anche all’esclusione dalla lista campionato. Nonostante il miglioramento fisico, allo stato attuale non sembrano esserci segnali di reintegro immediato: salvo sorprese, resterà fuori dalla lista fino a gennaio. Sarà proprio il primo mese del 2025 a offrire nuove possibilità, con una valutazione complessiva legata anche al mercato invernale e alla Coppa d’Africa, che potrebbe rimescolare le esigenze di organico.

Capitolo a parte per gli altri due protagonisti del dossier infortuni Lazio, Nuno Tavares e Taty Castellanos. Entrambi stanno completando gli ultimi controlli e, se il programma verrà rispettato, torneranno a lavorare con il gruppo da martedì, alla ripresa degli allenamenti. Sarri ha infatti concesso due giorni di riposo al termine dell’ultima seduta prevista per domani. Il loro rientro permetterà alla squadra di ritrovare alternative importanti sia sulle corsie sia in attacco, settori che hanno risentito delle assenze nelle ultime settimane.

Resta invece da monitorare attentamente la situazione di Rovella. Reduce da un periodo di terapia conservativa per superare la pubalgia, il suo ritorno in campo sarà graduale. Un recupero affrettato, infatti, potrebbe aggravare un problema delicato, motivo per cui lo staff medico non intende forzare i tempi.

A complicare ulteriormente il lavoro tattico c’è la partenza dei sei nazionali: Mandas, Isaksen, Dia, Hysaj, Marusic e Zaccagni. I primi rientri in città sono attesi da mercoledì, quando Sarri potrà finalmente iniziare a pensare alla formazione da schierare contro il Lecce. Da giovedì scatteranno le vere prove tattiche.

Per quella sfida non saranno disponibili i fuori lista Dele-Bashiru e Gigot, che potranno invece essere utilizzati in Coppa Italia contro il Milan il 4 dicembre. Ancora ai box anche Cancellieri, tra gli infortuni della Lazio Lazio quello con i tempi di recupero più lunghi: dovrà restare fermo ancora qualche settimana.