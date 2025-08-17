Infortuni Lazio, il punto sui giocatori biancocelesti ko. La situazione attuale - Lazio News 24

Infortuni Lazio: il punto sull’infermeria in vista del debutto contro il Como. La situazione attuale

Con il precampionato ormai archiviato e sei amichevoli alle spalle, la Lazio si prepara all’esordio in Serie A contro il Como, previsto per domenica 24 agosto. Prima di guardare al campo, però, è fondamentale fare il punto sugli infortuni Lazio, tema centrale in casa biancoceleste nelle ultime settimane.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, arrivano notizie incoraggianti per Maurizio Sarri: sia Matías Vecino che il giovane Belahyane sono sulla via del recupero. I due centrocampisti dovrebbero tornare a disposizione in tempo per la sfida con i lariani, rappresentando due opzioni in più per il tecnico toscano.

Più complicata, invece, la situazione per altri giocatori fermi ai box. L’esterno offensivo Gustav Isaksen, colpito dalla mononucleosi, ha recentemente ripreso ad allenarsi ma ancora in forma individuale. La tabella di marcia, al momento, prevede un suo ritorno in gruppo solo dopo la sosta di settembre, escludendolo quindi almeno dalle prime tre giornate di campionato.

Anche Patric, alle prese con uno stiramento muscolare, dovrà attendere prima di rientrare. Per lui il rientro è previsto non prima della terza giornata, con Sarri costretto a ridisegnare il reparto difensivo nelle prime settimane.

Infine, resta in sospeso la situazione di Samuel Gigot, ufficialmente fermato da un problema di lombalgia. Tuttavia, attorno al difensore francese aleggia anche l’incertezza legata al mercato: la Lazio è alla ricerca di una nuova sistemazione per lui, ma la cessione potrà concretizzarsi solo in caso di un’offerta da almeno 4 milioni di euro. Fino ad allora, Gigot resterà fuori dai piani tecnici di Sarri.

Il tema infortuni Lazio assume dunque un ruolo determinante in questa fase delicata di preparazione. Con un avvio di stagione che si preannuncia impegnativo, il tecnico biancoceleste dovrà gestire al meglio le risorse disponibili, sperando di poter contare presto sull’organico al completo.

Il rientro di Vecino e Belahyane rappresenta un primo passo positivo, ma la Lazio dovrà fare i conti ancora per qualche settimana con un’infermeria non del tutto vuota, cercando di limitare gli effetti delle assenze sul piano del gioco e dei risultati.