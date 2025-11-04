 Infortuni Lazio, Sarri dovrà risolvere questo problema tra Nazionali e problemi sui recuperi. Il punto - Lazio News 24
Infortuni Lazio, Sarri dovrà risolvere questo problema tra Nazionali e problemi sui recuperi. Il punto

54 minuti ago

Lazio-Roma serie A
As Roma 12/12/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Roma / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Infortuni Lazio: Sarri conta sui recuperi durante la sosta per le Nazionali

La Lazio stringe i denti, affrontando un periodo delicato per la squadra, ma la sosta per le Nazionali offrirà a Maurizio Sarri il tempo necessario per valutare i recuperi dai vari infortuni Lazio. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il primo nome sulla lista dei giocatori in riabilitazione è quello di Thiago Castellanos. L’attaccante argentino, fermo a causa di una lesione al retto femorale rimediata contro l’Atalanta, sta lentamente migliorando e potrebbe tornare disponibile proprio al termine della pausa. Sarri conta di riaverlo a pieno regime per ridare profondità e incisività all’attacco, soprattutto perché Felipe Anderson, alias Dia, continua a soffrire di problemi alla caviglia e sarà assente a dicembre per la Coppa d’Africa.

Anche Nuno Tavares, terzino biancoceleste, rappresenta una buona notizia tra gli infortuni Lazio. Il giocatore sta completando la riabilitazione della lesione al soleo sinistro e la pausa internazionale sarà fondamentale per permettergli di smaltire completamente l’infortunio. La speranza dello staff tecnico è di poterlo convocare già per la sfida contro il Lecce, garantendo così maggiore stabilità sulla fascia sinistra.

Più complesso invece il quadro relativo a Cancellieri e Rovella. L’esterno offensivo potrebbe rientrare solo a dicembre, mentre il centrocampista sta seguendo un percorso di terapia conservativa per la pubalgia che lo affligge da diverse settimane. Nonostante il giovane classe 2001 abbia la volontà di rientrare già per la sfida con l’Inter, lo staff medico, in accordo con Sarri, preferisce non rischiare ricadute e programmare il rientro in occasione del match con il Lecce. Anche in questo caso, la gestione degli infortuni Lazio diventa cruciale per garantire continuità e sicurezza ai giocatori.

Dopo settimane di emergenza quasi totale, Sarri può finalmente iniziare a intravedere un miglioramento della situazione. La gestione degli infortuni Lazio rimane centrale nella programmazione delle prossime partite: recuperare Castellanos e Tavares, insieme al monitoraggio di Cancellieri e Rovella, sarà fondamentale per consolidare un reparto offensivo e un centrocampo che hanno subito notevoli pressioni. La sosta internazionale diventa quindi un momento chiave per il tecnico, che punta a riportare la squadra in piena efficienza fisica e tattica.

In conclusione, sebbene la Lazio stia attraversando un periodo complicato, la gestione attenta degli infortuni Lazio e i tempi di recupero pianificati con cura lasciano spazio all’ottimismo. Con i giocatori chiave gradualmente disponibili, Sarri potrà contare su un organico più completo per affrontare le sfide decisive della stagione.

