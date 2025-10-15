Infortuni Lazio, l'opinione di quell'ex fa riflettere sulla situazione dei biancocelesti - Lazio News 24

Infortuni Lazio, Oddi: «Troppi problemi, serve riflettere su cosa non sta funzionando»

La Lazio si prepara alla sfida contro l’Atalanta, ma deve fare i conti con un numero crescente di assenze che preoccupano tifosi e addetti ai lavori. Il tema «infortuni Lazio» continua a tenere banco, e sull’argomento è intervenuto l’ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi, intervistato da Radiosei.

Oddi non ha nascosto la sua preoccupazione per l’alto numero di giocatori indisponibili: «Gli infortunati sono tanti, è un dato di fatto. Sarebbe gravissimo pensare che i campi di allenamento non siano all’altezza: parliamo di una società di Serie A. Onestamente, sono molto stupito da questa situazione».

Le parole dell’ex giocatore toccano un tema sempre più discusso in casa Lazio, con una lista di infortunati che si allunga settimana dopo settimana. Secondo Oddi, però, non è solo una questione di strutture o terreni di gioco: «Ad ogni modo, io guarderei più al comportamento dei giocatori che al terreno. Quando un atleta si fa male in continuazione, forse c’è qualcosa che non funziona nella gestione personale o nei carichi di lavoro».

Un passaggio importante dell’intervista riguarda anche la situazione di Rovella, uno dei casi più delicati tra gli infortuni della Lazio: «Se il dottore della società consiglia l’intervento e il giocatore non vuole farlo, dobbiamo chiederci perché. C’è una mancanza di fiducia nello staff medico? È una domanda lecita. Non parlo solo di lui, ma di un discorso più ampio. Rovella è un giocatore che stimo molto, ma serve chiarezza».

Il tema «infortuni Lazio» non è solo tecnico, ma anche psicologico e gestionale. La squadra di Sarri, già messa alla prova da un inizio di stagione altalenante, rischia di compromettere ulteriormente il proprio cammino se non riuscirà a contenere questa vera e propria emergenza.

Intanto, la sfida con l’Atalanta si avvicina, e Sarri dovrà fare i conti ancora una volta con una rosa decimata. In un campionato sempre più competitivo e fisicamente impegnativo, trovare le contromisure agli infortuni è fondamentale per non perdere terreno.

