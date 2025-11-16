Infortuni Lazio, la mossa di Lotito per scacciare la maledizione! Il presediente biancoceleste chiama un sacerdote a Formello

Infortuni Lazio, benedizione a Formello: Lotito invoca protezione dopo la lunga serie di stop. La mossa del presidente per scacciare la maledizione

Una protezione dall’alto, un aiuto quasi “divino”. È ciò che Claudio Lotito sperava da fine settembre, quando la lunga catena di infortuni muscolari aveva decimato la Lazio, mettendo in difficoltà Maurizio Sarri e l’intera struttura tecnica.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente biancoceleste aveva anche pensato di far benedire Formello, più per fede che per superstizione. L’occasione si è presentata lo scorso venerdì, poco prima del vertice con lo staff tecnico: Lotito ha accolto nel centro sportivo un gruppo di ospiti, tra cui un sacerdote, che avrebbe impartito la benedizione in tutti i settori, a partire da quelli tecnici.

L’emergenza infortuni e il tentativo di trovare una spiegazione

Tra settembre e ottobre, in piena emergenza, erano state avanzate diverse ipotesi per spiegare l’origine dei numerosi stop: dalla valutazione degli infortuni pregressi citati da Sarri, fino alla possibile incidenza dei campi rizollati, che lo stesso tecnico aveva indicato come fonte di disagio durante gli allenamenti.

Nonostante le verifiche e i vari confronti con lo staff medico e atletico, nessuna causa era apparsa realmente conclusiva. E così, mentre Sarri provava a razionalizzare gli eventi, Lotito ha dato spazio a un’idea più simbolica: chiedere una benedizione anti-infortuni, per scacciare eventuali influssi negativi che, nella sua percezione, stavano gravando sulla squadra.

Un gesto per riportare serenità

La benedizione, svolta a Formello, non rappresenta solo un atto di fede, ma anche un tentativo di riportare serenità in un ambiente stremato dagli stop fisici e dai problemi di organico. Con il ritorno progressivo di diversi giocatori e la speranza di lasciarsi alle spalle il periodo più difficile, la Lazio auspica che anche questo gesto possa contribuire a un cambio di rotta nella seconda parte di stagione.

