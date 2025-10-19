Infortuni Lazio, Sarri fa il punto della situazione: le parole del tecnico

Infortuni Lazio, Sarri fa il punto: “Tanti problemi diversi, difficile trovare una spiegazione unica”. Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste

L’emergenza infortuni Lazio continua a preoccupare Maurizio Sarri e tutto l’ambiente biancoceleste. Dopo il pareggio contro l’Atalanta, il tecnico toscano ha parlato apertamente della situazione fisica dei suoi giocatori, cercando di chiarire le cause e lo stato attuale dei tanti acciaccati.

Negli ultimi mesi la Lazio ha dovuto fare i conti con una lunga serie di indisponibilità che hanno complicato la gestione delle partite e la continuità di rendimento. A differenza di quanto si potesse pensare, però, secondo Sarri non esisterebbe una causa comune, ma una serie di problematiche individuali che si trascinano da tempo.

Sarri: «Gli infortuni Lazio non dipendono da un solo fattore»

«Stiamo facendo valutazioni di tutti i tipi – ha spiegato Sarri – ma più della metà dei casi derivano da vecchie problematiche, non da un fattore comune. Marusic ha un’infiammazione legata a un infortunio di tre anni fa, dovuta a una vecchia cicatrice; Zaccagni soffre ancora del problema che lo aveva portato all’operazione, mentre Dia convive da anni con fastidi alla caviglia».

Il tecnico della Lazio ha sottolineato come sia difficile individuare un’unica soluzione: «È complicato arrivare a una conclusione definitiva, perché ogni caso è diverso. Stiamo lavorando per capire come gestire al meglio il recupero di ciascun giocatore».

Il rammarico per Cancellieri

Tra i nomi più citati da Sarri c’è anche quello di Matteo Cancellieri, fermato da un nuovo problema fisico proprio nel momento in cui sembrava potesse avere spazio da titolare.

«Ci dispiace per Cancellieri – ha ammesso l’allenatore – perché era il più adatto forse a questa partita. L’avevamo preparata sugli attacchi negli spazi da parte sua, ma purtroppo non abbiamo potuto utilizzarlo». LEGGI ANCHE >>> Pagelle Atalanta Lazio, i TOP e FLOP della partita di Serie A