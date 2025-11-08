Infortuni Lazio, è un calvario per i biancocelesti: i dati evidenziano un netto problema! Oltre 40 assenze in 10 giornate, Sarri deve reinventarsi

Infortuni Lazio, il calvario degli infortuni: 40 assenze in 10 partite, Sarri alle prese con un gruppo in costante emergenza

La Lazio sta affrontando un’emergenza infortuni che non accenna a fermarsi. In dieci giornate di campionato, sono ben 40 le assenze accumulate dalla squadra di Maurizio Sarri, con una media di quattro giocatori fuori a partita. Non si tratta di una semplice curiosità statistica, ma di una realtà che ha costretto la squadra biancoceleste a convivere costantemente con problematiche fisiche, con la necessità di adattarsi e reinventarsi di continuo.

L’elenco degli assenti è lungo e variegato: squalifiche, infortuni brevi, assenze più lunghe e ricadute. Come ricorda Il Corriere dello Sport, tra le assenze per squalifica si segnala Romagnoli, che ha saltato le partite contro Como e Verona, mentre Guendouzi è stato fermato per due turni, contro Genoa e Torino, e Belahyane ha saltato la trasferta contro il Genoa.

Infortuni e recuperi: Vecino, Patric, e gli altri

Gli infortuni più pesanti sono stati quelli di Vecino, fermato per ben sei partite a causa di una lesione a un vecchio infortunio al flessore. Poi c’è stata Patric, che ha saltato le prime tre partite della stagione, e Lazzari, che ha perso le gare contro Sassuolo, Roma e Genoa. Pellegrini è stato fuori per Torino e Atalanta, mentre Zaccagni e Marusic sono stati indisponibili contro il Torino. Situazione particolare quella di Isaksen, fermato dalla mononucleosi, che gli ha impedito di essere disponibile contro Como e Verona e ha rallentato il suo rientro.

Le assenze più gravi: Rovella, Castellanos e altri problemi aperti

Ma i problemi più pesanti sono quelli ancora aperti. Rovella, fermo da sei giornate per una pubalgia, Castellanos, con una lesione al flessore che lo tiene fuori da quattro turni, e Cancellieri e Nuno Tavares, che sono out da tre giornate a causa di infortuni muscolari. Il conto totale arriva quindi a ben 40 assenze in dieci partite. A questo si aggiunge Dele-Bashiru, anch’esso fermo da sei gare per una lesione al bicipite femorale, sostituito in lista da Basic.

Lazio in costante equilibrio: Sarri chiede sempre nuove risposte al gruppo

La Lazio si trova a vivere un equilibrio precario, dove ogni partita è una sfida continua per trovare nuove risposte dal gruppo. Gli infortuni hanno reso la stagione ancora più difficile per Maurizio Sarri, che deve fare i conti con un’organizzazione difensiva e offensiva messa a dura prova. Nonostante le difficoltà, la squadra sta cercando di mantenere il passo in campionato, ma le assenze continue mettono alla prova la solidità del progetto biancoceleste.