Infortuni Lazio, Gila e Isaksen sotto i riflettori? Le loro condizioni non lasciamo particolari dubbi

Infortuni Lazio, oggi il verdetto su Gila e Isaksen: cosa aspettarsi e le possibili scelte di Sarri

La giornata di oggi rappresenta un punto cruciale per la Lazio, soprattutto in ottica Infortuni Lazio e gestione della rosa nelle prossime sfide di campionato. Il club biancoceleste attende infatti due verdetti fondamentali: quello relativo all’infortunio di Gustav Isaksen e quello sulla squalifica di Mario Gila, espulso durante la gara contro il Bologna. Entrambe le situazioni condizioneranno in modo significativo le scelte di Sarri in vista dell’imminente trasferta contro il Parma e del successivo match all’Olimpico contro la Cremonese.

Per quanto riguarda Gila, il difensore spagnolo rischia di saltare non soltanto la sfida con il Parma ma, nel peggiore dei casi, anche la partita con la Cremonese. Il caso è finito sotto la lente del Giudice sportivo dopo che le telecamere hanno evidenziato un labiale rivolto al direttore di gara – un «Sei scarso» destinato ad avere ripercussioni sulla decisione finale. Oggi arriverà il responso ufficiale, e la Lazio spera che la squalifica si limiti a un turno.

Nel frattempo, il tema Infortuni Lazio si concentra su Isaksen, uscito malconcio dalla sfida con il Bologna dopo aver trovato anche la via del gol. Lo staff medico valuterà nelle prossime ore l’esito degli esami strumentali per capire l’entità del problema muscolare e i possibili tempi di recupero. L’attaccante danese è diventato una pedina importante nello scacchiere offensivo biancoceleste, e un suo stop prolungato complicherebbe ulteriormente le rotazioni.

In difesa, Sarri studia già le alternative in caso di conferma dello stop di Gila. Contro il Bologna, al momento dell’espulsione, è stato Patric a subentrare per sistemare la linea arretrata. In precedenza, quando Romagnoli era indisponibile, era stato Provstgaard a fare coppia con Gila sul centrosinistra. Senza lo spagnolo, e considerando che Sarri preferisce non schierare due mancini insieme, cresce la possibilità che Patric venga confermato dal primo minuto.

La squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio, con il tecnico intenzionato a preparare la trasferta di Parma nel dettaglio, in attesa dei verdetti che potrebbero cambiare gli equilibri nelle prossime settimane. Gli Infortuni Lazio e le squalifiche, ancora una volta, si rivelano un fattore determinante nella corsa dei biancocelesti.

