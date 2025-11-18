Lazio, caos totale! Out Castellanos e non solo per la sfida contro il Lecce. Il racconto in casa biancoceleste

Aggiornamenti Infortuni: La Lazio Perde Castellanos Contro il Lecce. Ecco la situazione attuale

Brutte notizie per la Lazio in vista del prossimo impegno di campionato. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Valentín Castellanos non hanno dato l’esito sperato, confermando l’indisponibilità dell’attaccante per la sfida contro il Lecce, in programma il 23 novembre. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante argentino difficilmente siederà anche solo in panchina domenica.

Castellanos, soprannominato “Taty”, aveva subito una lesione di secondo grado al retto femorale destro prima della gara contro l’Atalanta a inizio ottobre. Il suo recupero era stato seguito con attenzione, e si sperava in un rientro lampo per la ripresa del campionato. Il giocatore aveva lavorato intensamente, anche durante la sosta per le Nazionali, con l’obiettivo di tornare ad allenarsi in gruppo in questi giorni e rendersi disponibile per la Lazio contro il Lecce. Purtroppo, la recente valutazione medica ha spento ogni speranza di un rientro anticipato.

Il Ritorno Slitta: Castellanos Punta il Milan

Lo staff medico e tecnico della Lazio sta ora ricalibrando i tempi di recupero per “Taty”. La speranza è di riavere l’attaccante a disposizione per la cruciale sfida contro il Milan. Questa potrebbe avvenire in campionato (29 novembre) o, nella migliore delle ipotesi, in Coppa Italia (4 dicembre), a seconda dei progressi delle prossime settimane.

Se il recupero dovesse procedere più lentamente del previsto, il rientro slitterebbe definitivamente alla gara contro il Bologna, prevista per il 7 dicembre. L’assenza di Castellanos rappresenta una tegola per la Lazio, privando l’allenatore di un’importante opzione offensiva in un momento cruciale della stagione.

Note Positive in Casa Lazio: Rientrano Tavares e Dele-Bashiru

Non tutte le notizie sono negative per la Lazio. Arrivano infatti conferme confortanti riguardo alle condizioni fisiche di Tavares e Dele-Bashiru.

Entrambi i giocatori hanno ricevuto il via libera e dovrebbero riprendere oggi gli allenamenti regolari con il gruppo. Salvo imprevisti, saranno a disposizione per la partita di domenica contro il Lecce. Nonostante la buona notizia, Dele-Bashiru attende ancora il reintegro ufficiale, ma la sua presenza in gruppo è un segnale positivo per le rotazioni della Lazio.

