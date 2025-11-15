Infortunati Lazio, Sarri spera nel recupero di tre giocatori biancocelesti in vista del ritorno in campo contro il Lecce al termine della pausa nazionali

Infortunati Lazio, Sarri spera nel recupero di tre giocatori biancocelesti in vista del ritorno in campo contro il Lecce. Le novità

Le ultime settimane in casa Lazio sono state segnate da una lunga lista di infortuni che hanno complicato il cammino della squadra. Tuttavia, Maurizio Sarri spera di poter riabbracciare almeno tre giocatori nel corso della prossima settimana, dopo aver effettuato nuovi esami. I giocatori in questione sono Nuno Tavares, Nicolò Rovella e Taty Castellanos, tutti pronti a tornare in gruppo.

Tavares e Castellanos pronti a rientrare

Tavares, che si era infortunato durante la trasferta di Bergamo, è finalmente vicino al recupero e potrebbe tornare a disposizione di Sarri a breve. Taty Castellanos, invece, ha accusato un infortunio durante la sosta di ottobre ed è stato ai box da allora, ma ora è pronto a rientrare. Entrambi potrebbero essere utili per completare il reparto e dare nuove opzioni a Sarri.

Rovella: la pubalgia e il futuro del recupero

La situazione di Nicolò Rovella è quella più delicata. Il centrocampista è fermo da quasi due mesi a causa di una fastidiosa pubalgia. Per lui, un possibile rientro contro il Lecce potrebbe fornire informazioni più precise sull’efficacia della terapia conservativa seguita finora, oppure sarà necessario optare per un intervento chirurgico. Sarri aspetta con ansia di valutare le condizioni del giovane centrocampista per capire se potrà contare su di lui nella seconda parte della stagione.

Con il rientro di Tavares, Rovella e Castellanos, la Lazio potrà finalmente sfruttare un gruppo più completo, aumentando le opzioni a disposizione di Sarri per affrontare le prossime sfide.

