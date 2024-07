Infortunati Lazio, COME stanno Romagnoli, Pedro e Cataldi: le loro CONDIZIONI. Le ultime dall’infermeria biancoceleste

Nuno Tavares non è l’unico giocatore della Lazio alle prese con i problemi fisici. Infatti, come riportato da Il Messaggero, sono da valutare anche le condizioni di Romagnoli, Pedro e Cataldi. Il primo si è fermato al 39′ dell’amichevole contro la Triestina per un problema all’adduttore sinistro, ma dovrebbe trattarsi soltanto di un semplice indurimento. Nella giornata di oggi si sottoporrà agli esami strumentali.

Per il centrocampista e l’esterno, invece, soltanto acciacchi dovuti ai pesanti carichi di lavoro. Le loro condizioni saranno valutate alla ripresa degli allenamenti fissata per giovedì a Formello.