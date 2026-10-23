Infermeria Lazio, interviene il Dr. Monachino! Le condizioni di Marusic, Rovella e Gudmundsson

Infermeria Lazio, arrivano delle novità! A fare il punto della situazione è il medico sociale Pietro Monachino. Le dichiarazioni

Situazione dell’infermeria biancoceleste in primo piano grazie alle ultime rivelazioni ufficiali diramate dai canali di informazione del club capitolino. Come riportato nel corso del punto medico ufficiale trasmesso sulle frequenze di Lazio Style Radio e TV, il medico sociale Pietro Monachino ha fatto il punto della situazione sui calciatori attualmente alle prese con i rispettivi percorsi di recupero fisico.

Un quadro complessivo incoraggiante che testimonia la bontà della programmazione e la stretta sinergia tra lo staff sanitario e la guida tecnica della Lazio, impegnata a preparare i prossimi appuntamenti ufficiali sul campo.

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Gli aggiornamenti sulle condizioni di Nicolò Rovella e Adam Marusic in casa Lazio

Intervenuto per fare chiarezza sulle tempistiche di recupero dei singoli elementi, il responsabile sanitario del club ha analizzato i progressi dei due calciatori, attualmente impegnati in allenamenti specifici sul rettangolo verde. Sulle condizioni fisiche dei due atleti, Pietro Monachino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ufficiali:

«Sia Rovella che Marusic stanno proseguendo il lavoro come già stabilito. Ci siamo confrontati con lo staff tecnico, abbiamo una tabella da rispettare, stanno andando bene entrambi e siamo molto felici di quello che stanno facendo. Oggi sono in campo, sono salito con loro, stanno lavorando a parte, ma in campo appunto. La nostra previsione si sta per il momento consolidando, siamo fiduciosi.

Abbiamo volutamente preso dei tempi giusti, siamo in una situazione, come detto settimana scorsa, di progressione misurata e controllata che ci sta dando il risultato sperato. Entrambi avevano delle lesioni diverse, ma delicate per quelli che erano i tempi di recupero.

La filosofia della prudenza è figlia di uno staff tecnico molto collaborante che ci supporta e condivide le nostre scelte. Fa piacere lavorare in questo contesto, il giocatore è al centro dell’attenzione e noi condividiamo il percorso! Abbiamo una gestione di gruppo attenta e condivisa».

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Il punto sul recupero di Albert Gudmundsson e il rientro di Matteo Cancellieri nella Lazio

L’analisi medica si è poi spostata sul resto della rosa, svelando ottime notizie per quanto riguarda l’islandese e il pieno reintegro del giovane esterno offensivo. Sull’evoluzione clinica dei due giocatori, Pietro Monachino ha dichiarato:

«Gudmundsson, buone notizie, ha fatto gli esami lunedì, la frattura si sta consolidando bene, ha iniziato una fase di recupero attiva, stiamo cominciando i movimenti. Nella giornata di oggi prevediamo di portarlo in campo per provare la corsa. Ogni giorno cerchiamo di aumentare il lavoro sempre nel rispetto del dolore.

Gli esami che ha eseguito lunedì, sia risonanza magnetica che tac, sono stati ambedue positivi, anche con lui c’è una stretta condivisione del percorso. Poi ci sono dei tempi biologici da rispettare in tutte le lesioni. Per il momento sta andando molto bene, rispetto a quella che era la tabella di recupero. Lui andrà protetto, ma per fortuna l’obiettivo era quello di riavere in queste 4 settimane risposte positive.

Cancellieri è tornato, per tutta la settimana si è allenato in gruppo. Ha fatto sacrifici, a tutti gli effetti è reintegrato perfettamente in rosa».