Incidente Martinez, tragedia per il portiere dell'Inter. Cosa è successo nella giornata di oggi? Le ultime - Lazio News 24

Incidente Martinez: tragedia a Fenegrò, coinvolto il secondo portiere dell’Inter

Una terribile notizia ha sconvolto il mondo nerazzurro nella mattinata di martedì 28 ottobre: il portiere dell’Inter Josep Martinez è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Fenegrò, piccolo comune a pochi chilometri dal centro sportivo di Appiano Gentile. L’episodio, che ha avuto un esito tragico, ha portato alla morte di un uomo di 81 anni, che si trovava su una carrozzina elettrica.

L’incidente Martinez è avvenuto in via Bergamo, intorno alle ore 10. Secondo le prime ricostruzioni riportate dal Corriere della Sera, l’anziano stava percorrendo la strada in autonomia con la propria carrozzina quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe stato travolto dall’automobile guidata dal portiere spagnolo, arrivato all’Inter durante il mercato estivo. L’impatto è stato purtroppo fatale: nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi e l’intervento dell’elicottero del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le prime reazioni all’incidente Martinez

Il drammatico incidente di Martinez ha immediatamente avuto ripercussioni anche all’interno dell’ambiente interista. L’allenatore della Primavera, Christian Chivu, informato dell’accaduto, ha deciso di annullare la conferenza stampa prevista alle 14 alla Pinetina in vista del match di campionato contro la Fiorentina. La società nerazzurra, visibilmente scossa dalla notizia, ha espresso il proprio cordoglio e la volontà di mantenere il massimo riserbo nel rispetto di tutte le persone coinvolte.

Fonti interne all’Inter riferiscono che Martinez, profondamente turbato, si è immediatamente fermato dopo l’incidente per prestare soccorso e collaborare con le autorità. I Carabinieri della compagnia di Cantù stanno conducendo le indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità.

L’Inter vicina al suo portiere

L’incidente Martinez ha toccato da vicino l’intero gruppo squadra, che si è stretto attorno al portiere per offrirgli supporto umano e psicologico in un momento così difficile. L’episodio ha suscitato profonda commozione anche tra i tifosi, che sui social hanno espresso solidarietà al giocatore e cordoglio per la vittima.

In attesa dei risultati definitivi delle indagini, l’Inter resta in contatto costante con le autorità competenti, mentre il portiere rimane a disposizione per ogni chiarimento. L’incidente Martinez rappresenta una tragedia che va oltre lo sport, ricordando quanto la vita possa cambiare in un istante, anche per chi ogni giorno è abituato a stare sotto i riflettori.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA LAZIO