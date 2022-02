In Liga pazzi di Muriqi: «La vita da pirata è la migliore» – FOTO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Liga pazza di Vedat Muriqi, l’attaccante di proprietà della Lazio che sta facendo benissimo al Maiorca

Nuova squadra, vita nuova per Vedat Muriqi che in pochissimo tempo si è preso il Maiorca e la Liga intera. Anche nella vittoria per 3-2 contro l’Athletic Bilbao, l’attaccante di proprietà della Lazio è stato grandissimo protagonista con un assist e un’ottima prestazione.

E l’account del campionato spagnolo non ha resistito e ha dedicato un post proprio a Muriqi con il messaggio: «La vita da pirata è migliore vita».