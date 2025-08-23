Impallomeni sulla Lazio: «Domani la vedo molto in difficoltà. Vi spiego il perché» - Lazio News 24

Impallomeni su Como-Lazio: «Il Como può sorprendere, ma la Lazio può dire la sua»

In vista della prima giornata del campionato di Serie A 2025/26, la sfida tra Como e Lazio, in programma allo stadio Sinigaglia, continua a far discutere tra addetti ai lavori ed ex protagonisti del nostro calcio. Ai microfoni di TMW Radio, è intervenuto l’ex centrocampista e attuale opinionista Stefano Impallomeni, che ha analizzato il match tra i lariani e i biancocelesti, soffermandosi sulle caratteristiche delle due squadre e sulle possibili chiavi tattiche della partita.

Impallomeni ha espresso una visione piuttosto lucida della situazione, sottolineando il potenziale della formazione di casa, ma senza sottovalutare le qualità della Lazio. A suo avviso, la squadra di Cesc Fabregas potrebbe essere una delle sorprese della stagione, ma la Lazio ha tutti gli strumenti per giocarsela alla pari, soprattutto se riuscirà a interpretare la partita con intelligenza.

Queste le sue parole:

«Il Como ha la sfacciataggine di giocarti addosso e metterti in difficoltà, la Lazio con umiltà può stare in partita ma vedo favorito il Como».

Una dichiarazione che ha fatto discutere, soprattutto tra i tifosi biancocelesti, che si aspettano una risposta concreta dalla squadra di Maurizio Sarri. La Lazio, infatti, arriva al debutto ufficiale dopo un precampionato complesso, segnato da un mercato bloccato e da una tifoseria divisa. Tuttavia, nelle amichevoli estive, il gruppo ha mostrato segnali positivi, con alcuni nuovi innesti già integrati nei meccanismi tattici.

Nonostante l’opinione di Impallomeni, la Lazio parte con ambizioni importanti per la nuova stagione. Il gruppo è compatto e motivato, e l’obiettivo è quello di iniziare il campionato con il piede giusto, senza sottovalutare l’entusiasmo e l’energia del Como, neopromosso ma già con idee di gioco molto chiare.

La sfida del Sinigaglia si preannuncia quindi equilibrata e combattuta. Se è vero che il Como giocherà sulle ali dell’entusiasmo, è altrettanto vero che la Lazio, se saprà mantenere la calma e affidarsi alla sua qualità, può uscire dal campo con un risultato positivo.

Nei prossimi giorni, la preparazione entrerà nel vivo e si avranno indicazioni più precise sulle scelte di Sarri. Ma una cosa è certa: la Lazio vuole partire forte, e Como sarà il primo vero banco di prova della nuova stagione.