Immobile record breaker: premiazione prima di Lazio-Cagliari. Ma ora punta Ronaldo e Messi. Il dato sul capitano

Come riporta il Corriere dello Sport, Ciro Immobile sarà premiato prima di Lazio Cagliari per i 100 gol in trasferta in maglia biancoceleste.

Con altri due gol in casa, il capitano entrerebbe di diritto nella storia come Ronaldo, Messi, Kane e Lewandoski, per avere segnato 100 gol in casa e in trasferta.