Immobile Lazio, l’ex bomber biancoceleste sarà in campo contro la squadra di Sarri? Le ultimissime sulle condizioni del giocatore

Immobile Lazio, l’attaccante ha recuperato dal problema fisico e potrebbe essere titolare contro i biancocelesti nella classica sfida da ex

Il ritorno di Ciro Immobile rappresenta una delle notizie più attese in vista della prossima sfida contro la Lazio, un appuntamento che potrebbe segnare un nuovo capitolo nella stagione dell’attaccante. Dopo due mesi trascorsi ai box a causa di un infortunio che lo ha costretto a un lungo percorso di recupero, il bomber è finalmente tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Un segnale estremamente positivo, che riaccende l’attenzione attorno al tema Immobile, tanto per la sua centralità tecnica quanto per il suo valore simbolico.

A confermare il rientro in gruppo è stato il comunicato ufficiale del club, che ha descritto in dettaglio la seduta odierna. Mister Italiano ha guidato un allenamento completo, articolato tra attivazione atletica, esercitazioni tecnico-tattiche e sessioni di finalizzazione. In questo contesto, Immobile ha svolto l’intera seduta assieme ai compagni, dimostrando di essere vicino alla condizione ottimale. Nel report sono stati citati anche i rientri di Lewis Ferguson e Ukko Happonen dalle rispettive Nazionali, mentre diversi giocatori – tra cui Freuler, Skorupski, Cambiaghi, Rowe ed Holm – hanno proseguito con terapie e lavoro personalizzato.

L’attenzione però rimane focalizzata quasi interamente sul capitano, perché il binomio Immobile Lazio richiama immediatamente un legame speciale e un rendimento che negli anni ha saputo riscrivere la storia biancoceleste. La possibilità di rivederlo in campo proprio contro la sua ex squadra, domenica 7 dicembre alle ore 18.00 all’Olimpico, aggiunge ulteriore fascino alla vigilia della partita. Tutti gli indizi portano a credere che l’attaccante possa essere convocato e mettere minuti nelle gambe, rappresentando una risorsa importante nello scacchiere di Italiano.

Il recupero di Immobile arriva in un momento chiave della stagione. La squadra ha bisogno della sua esperienza, della sua leadership e naturalmente della sua capacità realizzativa. Anche se il percorso di riatletizzazione è stato lungo, il fatto che l’attaccante sia riuscito a completare l’allenamento senza limitazioni fa pensare che il peggio sia ormai alle spalle. Il tema Immobile Lazio torna dunque prepotentemente d’attualità, non solo per la sfida imminente, ma anche per tutto ciò che la presenza del bomber può significare in termini di fiducia e di identità collettiva.

Ora resta da capire se Italiano deciderà di impiegarlo dall’inizio oppure a gara in corso. Quel che è certo è che Immobile scalpita, pronto a ritrovare il campo e a vivere un confronto speciale proprio contro la Lazio, la squadra con cui ha scritto pagine indelebili della sua carriera.