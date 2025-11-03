Immobile Lazio, 6 anni fa la rete numero 100 dell’ex capitano biancoceleste contribuì al successo contro il Milan a San Siro. Il ricordo del club – VIDEO

Immobile Lazio, , il ricordo speciale del 3 novembre 2019: la rete numero 100 di Ciro Immobile e la vittoria a San Siro contro il Milan di Pioli – VIDEO

03 novembre 2019. Una data che resterà per sempre nella memoria dei tifosi biancocelesti. Esattamente sei anni fa, Ciro Immobile realizzava il suo 100° gol con la maglia della Lazio, un traguardo storico che il club ha voluto celebrare oggi sui propri canali social ufficiali.

Quella rete, arrivata nel match di San Siro contro il Milan, non fu solo simbolo di un record personale, ma anche di una serata memorabile per tutta la squadra. Su un cross preciso di Manuel Lazzari dalla destra, Immobile anticipò il difensore e batté Gianluigi Donnarumma con un colpo di testa perfetto, firmando il vantaggio che avrebbe aperto la strada alla vittoria biancoceleste.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Lazio, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

La partita terminò 2-1 per la Lazio, all’epoca guidata da Simone Inzaghi, contro il Milan di Stefano Pioli. Quel successo mise fine a una lunga astinenza dei biancocelesti a San Siro — l’ultimo successo in campionato risaliva infatti al 1989 — e consacrò ulteriormente Immobile come simbolo e trascinatore del gruppo.

Da allora, il numero 17 ha continuato a scrivere pagine indelebili nella storia del club, diventando il miglior marcatore di sempre della Lazio e uno dei bomber più prolifici del calcio italiano.

Oggi, a sei anni di distanza, il ricordo di quella rete resta vivido nei cuori dei tifosi. Un gol che non fu soltanto il numero 100, ma la conferma del legame eterno tra Ciro Immobile e la Lazio, un binomio che continua a rappresentare orgoglio e identità biancoceleste.