Bologna: l’ex Lazio Immobile segna il suo primo gol in rossoblù

Bologna, inizia subito bene l’avventura di Ciro Immobile al Bologna: l’ex capitano della Lazio ha segnato al suo debutto in amichevole

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha dimostrato una forza impressionante nella sua seconda amichevole stagionale, travolgendo la Virtus Verona con un netto 7-0 nel ritiro estivo di Valles. Sebbene il risultato fosse prevedibile data la differenza di due categorie tra le squadre, la partita ha offerto spunti interessanti, tra cui l’esordio al gol di un volto molto noto al calcio italiano: Ciro Immobile. L’ex capitano e bomber della Lazio, ora in forza ai rossoblù, ha messo la sua firma sulla vittoria, realizzando una delle reti che hanno sigillato il largo successo.

Il match ha visto il Bologna dominare fin dall’inizio, nonostante un piccolo spavento iniziale per un infortunio occorso a Dan Ndoye dopo pochi secondi, sostituito da un brillante Karlsson. Il primo gol è arrivato alla mezz’ora con un inaspettato Lucumì, seguito poco dopo dal raddoppio di Orsolini e dalla terza rete di Ferguson. All’inizio della ripresa, El Azzouzi ha aumentato il divario con un tap-in su assist di Moro.

Nel finale di partita, però, è arrivato il momento più atteso per i tifosi del Bologna: Ciro Immobile ha lasciato il segno. L’attaccante ha siglato la sua prima rete con la nuova maglia, beffando il portiere avversario con un destro a girare sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Un gol che ha un valore simbolico importante, segnando l’inizio della sua avventura in rossoblù e confermando le sue doti da bomber. Nel finale, Karlsson ha festeggiato il 6-0 con un calcio piazzato diretto, e Nico Dominguez ha chiuso la goleada portando il risultato sul 7-0. L’esordio al gol di Immobile è un segnale incoraggiante per Vincenzo Italiano, che potrà contare sulla sua esperienza e sul suo fiuto per il gol nella prossima stagione.