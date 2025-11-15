Immobile Bologna, l’ex capitano biancoceleste pronto al rientro in campo. Nel mirino una sfida del calendario rossoblù: ecco quale!

Immobile Bologna, l’ex capitano biancoceleste pronto al rientro in campo: la promessa ai tifosi e l’entusiasmo che lo accoglie. Ecco la data!

Ciro Immobile sembra essere davvero vicino al suo rientro in campo. Sebbene non sia stata fissata una data ufficiale, l’attaccante biancoceleste ha rivelato davanti ai suoi tifosi di essere pronto a tornare contro l’Udinese, come ha dichiarato durante un evento al Macron Store di Galleria Cavour, a Bologna. «Torno contro l’Udinese», queste le parole di Immobile, che ha alimentato l’entusiasmo dei tifosi presenti.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, Immobile è stato accolto come un eroe dai tifosi, che lo hanno festeggiato calorosamente insieme al compagno di squadra Jens Odgaard. La scena è stata davvero emozionante, con i tifosi che hanno mostrato tutto il loro entusiasmo anche per il buon momento della squadra di Vincenzo Italiano in campionato.

Immobile firma magliette e sciarpe: il legame con la Lazio è forte

Durante l’incontro, Immobile ha firmato qualsiasi cosa gli venisse portata, dalle cappellini alle magliette, passando per sciarpe, diari scolastici e figurine, con numerose magliette della Lazio tra gli oggetti firmati. Questo gesto ha dimostrato quanto sia forte il legame dell’attaccante con i colori biancocelesti, simbolo di una fedeltà che va oltre il semplice campo di gioco.

Un segnale positivo per Immobile e per la Lazio

Secondo il Corriere di Bologna, questa pausa del campionato potrebbe essere cruciale per la ripresa della stagione di Immobile. Se il ritorno in campo sarà confermato, rappresenterà un segnale positivo non solo per lui, ma anche per i tifosi della Lazio e per la squadra intera, pronta a riaccogliere il suo capitano in un momento delicato della stagione.

