Il Messaggero – Lazio, Tare lavora per Cobbaut dell’Anderlecht

Secondo Il Messaggero il ds Tare della Lazio starebbe lavorando a Cobbaut dell’Anderlecht.

Eppure ancora Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, aspetta un difensore e una mezzala al posto di David Silva sfumato. Bisogna lavorare di corsa sulle uscite (in primis su Bastos e Caicedo) per racimolare qualche soldo straordinario. Per la retroguardia occhio sempre a Kumbulla, perdono quota Kim Min Jae e Izzo.

Tare stava lavorando sotto traccia su un profilo in Belgio: Elias Cobbaut dell’Anderlecht avrebbe risolto i problemi al centro e a sinistra (può fare il terzino). Peccato che abbia subito un brutto infortunio alla caviglia venerdì scorso: ne avrà fino a gennaio. Così si legge nell’edizione odierne de Il Messaggero.