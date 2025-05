I Giocatori Sottovalutati che Hanno Trascinato la Lazio nella Stagione 2025 - Lazio News 24

La stagione 2024–25 della Lazio non ha seguito un percorso lineare. Un cambio di allenatore a metà campionato, risultati altalenanti e una corsa serrata per l’Europa hanno modellato una stagione che non ha mai trovato un vero ritmo. Eppure, nel rumore di fondo, diversi giocatori si sono fatti avanti in silenzio, offrendo equilibrio, determinazione e costanza senza mai cercare i riflettori. Sono i nomi che non dominano i resoconti post-partita ma che restano fondamentali per la tenuta della squadra e il suo tentativo di chiudere in alto. Mentre altri attirano l’attenzione, loro portano a casa il risultato.

Matías Vecino non è il centrocampista più spettacolare della Lazio, né ha la visione di Luis Alberto o l’intensità di Guendouzi. Ma porta presenza. Collocato appena davanti alla difesa, è una sorta di collante del centrocampo, capace di mantenere il controllo quando gli altri perdono ordine. Il suo fisico rompe il ritmo degli avversari, e i suoi inserimenti tardivi in area rappresentano una minaccia silenziosa ma concreta. Quando la squadra è apparsa fragile, spesso è stato lui a intervenire con un contrasto, un colpo di testa liberatorio o un’aggressività misurata che dice chiaramente: non è ancora finita.

Mario Gila, invece, è diventato una colonna difensiva inaspettata. Quando sono arrivati gli infortuni e le aspettative si sono spostate altrove, lui ha mantenuto la forma. Forte nel gioco aereo, semplice nella distribuzione, Gila non attira l’attenzione con gesti plateali, ma chi guarda con attenzione sa quanto sia affidabile nel liberare l’area con calma e precisione. Mentre giocatori come Romagnoli si prendono la copertura mediatica, Gila presidia la fascia sinistra con sicurezza, permettendo agli altri di rischiare sapendo che lui sarà lì a coprire.

Adam Marušić è forse il terzino più affidabile della rosa, anche se fuori dall’Olimpico pochi ne parlano. In un campionato dove i quinti attirano le luci con la spinta offensiva, lui attraversa le partite senza clamore, facendo il lavoro difensivo con ordine e allungando il campo quando serve. La sua capacità di alternarsi tra fascia destra e sinistra dà alla Lazio un vantaggio in una Serie A dove la rigidità tattica viene spesso punita. È proprio questa versatilità silenziosa ad avergli garantito continuità, indipendentemente dal modulo o dal tecnico. Nonostante il suo futuro incerto, come riportato anche da EuropaCalcio, è proprio questa versatilità silenziosa ad avergli garantito continuità, indipendentemente dal modulo o dal tecnico.

Anche Danilo Cataldi merita una menzione. Cresciuto a Formello e sempre rimasto all’ombra dei nomi più altisonanti, Cataldi è diventato quel tipo di centrocampista in cui ogni allenatore ripone fiducia. Non ha bisogno di dominare una gara per essere utile: gestisce bene il possesso, pressa con intelligenza e sa quando è il momento di giocare semplice. Contro avversari più strutturati, dove la Lazio deve più resistere che brillare, la sua maturità fa la differenza. Sembra uno che ha capito perfettamente il suo compito e non ha bisogno di applausi per compierlo.

Anche Felipe Anderson, che non è certo uno sconosciuto, svolge un ruolo altruista che va oltre l’estetica. I suoi ripiegamenti, le scelte di passaggio quando il tiro sembra più semplice, la disponibilità a muoversi tra corsie e zona centrale, tutto questo aiuta a mantenere il ritmo della squadra. Ha segnato meno rispetto ad altre stagioni, ma la sua intensità in campo lo rende ancora uno dei più preziosi.

Nelle partite in cui la Lazio ha faticato a superare difese chiuse o a contenere transizioni veloci, questi giocatori non sempre hanno ribaltato la situazione. Ma hanno tenuto la squadra agganciata alla partita abbastanza a lungo da permettere agli altri di fare la differenza. Quel tipo di supporto non è appariscente. Non vende magliette né fa il giro dei social. Ma ogni allenatore dirà la stessa cosa: sono questi i giocatori su cui si può contare quando serve.

Con l’avvicinarsi della fine stagione, i tifosi della Lazio ricorderanno i gol importanti, le emozioni finali, i cambi in panchina. Ma vale la pena fermarsi un attimo a riconoscere chi ha dato tutto in silenzio. Chi non ha chiesto elogi, ma se li è guadagnati con ogni scatto, ogni chiusura, ogni passaggio semplice fatto nel momento giusto.