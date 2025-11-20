I dettagli della Lazio che devi conoscere per essere un tifoso doc (spese, allenatori, bomber e tanto altro) - Lazio News 24

53,65 milioni spesi per i cartellini, 25,75 milioni incassati e un saldo in negativo di ben 27,9 milioni. Maurizio Sarri è tornato in panchina il 2 giugno 2025 e l’Olimpico ha registrato più di 44 mila spettatori in media. Vediamo un po’ di dati sulla Lazio che solo i tifosi davvero appassionati conoscono nel dettaglio.

Essere un tifoso doc non significa solo urlare “Forza Lazio” dagli spalti, ma vuol dire anche conoscere tutti i retroscena che coinvolgono il club, dentro e fuori dal campo. Chi ha dato identità al team? Quali sono i bomber che sono riusciti a ribaltare i risultati di un’intera stagione? Ecco alcune certezze sulla Lazio che non tutti conoscono ma che fanno capire molto di quanto il club biancoceleste sia riuscito a costruire nel corso degli anni.

Quanto spende la Lazio tra cartellini e ingaggi

Nel 2024/25 la società ha investito 53,65 milioni in acquisti e ha incassato 25,75 dalle cessioni. Il saldo mercato stagionale è di -27,90 milioni. Chi è entrato?

Noslin (15,9 milioni)

Guendouzi (13 milioni)

Belahyane (9,5 milioni)

Tchaouna (8,45 milioni)

Il costo della rosa non è dato solo dal mercato, nel 2025/26 il monte stipendi stimato è di 41,1 milioni netti, cioè circa 69,9 lordi. Tra i più pagati ci sono Romagnoli (3 milioni netti) e, a ruota, Zaccagni e Guendouzi (2,5 milioni netti). Sono numeri che fanno capire dove la Lazio sta decidendo di investire.

Tra i ricavi principali non possono mancare i diritti TV e le concessioni che hanno fruttato ben 53,75 milioni.

Gli allenatori e i bomber che hanno dato una forma riconoscibile alla Lazio di oggi

Il 2 giugno 2025 è tornato Maurizio Sarri. Quel giorno la società ha anche salutato Marco Baroni e ha chiuso la sua esperienza con un comunicato formale.

Per quanto riguarda la storia recente, ricordati un nome e un numero: Simone Inzaghi è il tecnico con più panchine nella storia biancoceleste, 251. È un primato che aiuta a leggere quanto la panchina pesi, a Roma, quasi quanto il nove di chi segna.

I gol sono senza dubbio una delle cose che i tifosi ricordano meglio. Soprattutto quelli che hanno svoltato le partite e hanno lasciato delle serate indelebili nella memoria. La top 5 all time è questa:

Ciro Immobile, 207

Silvio Piola, 159

Giuseppe Signori, 127

Giorgio Chinaglia, 120

Bruno Giordano, 108

Curiosità da stadio e numeri che spiegano perché, all’Olimpico, la Lazio gioca meglio

Nel 2024/25 la Lazio ha chiuso quinta in Serie A per presenze totali allo stadio, ben 843.408 spettatori e 44.390 di media a partita. Nelle prime gare 2025/26, la media è salita a più di 45 mila. Insomma, sembra proprio che a Roma il calcio non sia solo giallorosso.

L’Olimpico resta un impianto da più di 70 mila posti. Nel 2025, tra biglietti singoli e quasi 30 mila abbonati, la risposta del pubblico continua a essere costante anche nei turni feriali. Sono segnali che spiegano perché la squadra, in casa, riesce spesso a trovare una marcia in più.

Tre dettagli da ricordare per essere un vero tifoso

Se vuoi sentirti un tifoso doc e vuoi sfoggiare la tua conoscenza con gli amici, ecco quali sono le i dati che riguardano la Lazio che dovresti tenere a mente:

Il saldo mercato 2024/25 ammonta a -27,9 milioni e il monte ingaggi lordo 2025/26 è intorno ai 69,9 milioni.

Il 2 giugno 2025 è tornato Sarri in panchina e se ne è andato Baroni.

I bomber che hanno segnato di più sono: Immobile 207, Piola 159, Signori 127, Chinaglia 120, Giordano 108.

Essere tifosi significa vivere tante emozioni insieme al club, ma vuol dire anche avere conoscenza di cosa accade dentro e fuori dal team. Se vuoi vivere la Lazio con più consapevolezza, devi tenere a mente le cifre e i dati che riguardano il club. La prossima volta che parte il coro sotto la Nord, queste informazioni ti saranno utili per sentirti più vicino ai tuoi beniamini e anche per scambiare pareri ragionati con gli altri tifosi.