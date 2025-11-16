Hysaj Lazio, brutte notizie per il terzino albanese: il giocatore si è fermato con la sua Nazionale per un problema fisico. Ecco come sta

Hysaj Lazio, un nuovo stop che preoccupa l’ambiente biancoceleste. L’esterno si è fermato con l’Albania e sle sue condizioni sono da valutare

Durante la sfida tra Albania e Inghilterra, valida per gli impegni internazionali, il terzino della Lazio è stato costretto a lasciare il campo dopo appena 26 minuti a causa di un fastidio improvviso all’anca. Una notizia che ha subito fatto scattare l’allarme a Formello, dove Sarri e il suo staff attendevano aggiornamenti sulle condizioni del difensore, già considerato un elemento importante nella rotazione delle fasce.

Nel match, Hysaj era partito titolare sulla corsia sinistra, come spesso accade con la sua nazionale. Tuttavia, il dolore è stato tale da impedirgli di proseguire: dopo aver provato a stringere i denti, il giocatore della Lazio si è dovuto arrendere e lasciare spazio a Balliu. Un’uscita che ha colto tutti di sorpresa, soprattutto perché Hysaj non aveva mostrato segnali particolari di affaticamento nei giorni precedenti.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Ora la principale attenzione del club biancoceleste riguarda i tempi di recupero. Il giocatore rientrerà nelle prossime ore a Roma, dove verrà valutato dallo staff medico della Lazio. Solo allora si potrà capire se si tratti di un semplice affaticamento all’anca oppure di un problema più serio che potrebbe costringerlo a saltare le prossime partite. In casa Lazio c’è prudenza, soprattutto considerando il calendario fitto che attende la squadra.

La prossima sfida è delicata: all’Olimpico arriverà il Lecce, una gara in cui Sarri avrebbe voluto contare anche sull’esperienza e sull’affidabilità di Hysaj, capace di giocare su entrambe le fasce e spesso utilizzato per dare equilibrio tattico alla linea difensiva. In particolare, con alcuni compagni non ancora al top della condizione, la sua presenza sarebbe stata preziosa per mantenere stabilità nell’assetto difensivo.

Durante la settimana saranno determinanti gli esami strumentali e i test sul campo, che stabiliranno l’entità del problema fisico. L’obiettivo dello staff della Lazio è valutare se il terzino possa recuperare in tempo per essere almeno convocabile, o se invece sarà necessario fermarlo per evitare ricadute. L’anca è una zona delicata, e un rientro affrettato potrebbe rivelarsi controproducente.

L’infortunio di Hysaj arriva in un momento in cui la squadra aveva trovato un minimo di continuità difensiva, e una sua eventuale assenza costringerebbe Sarri a rivedere le rotazioni sugli esterni, affidandosi magari a Marusic o Lazzari per coprire il buco.

Non resta che attendere i prossimi giorni per capire l’effettiva gravità dello stop. Per ora, in casa Lazio domina la parola d’ordine: prudenza.