Hysaj Lazio, l’albanese convocato per la sfida di Coppa Italia contro il Milan? Le ultimissime sul difensore biancoceleste

Hysaj Lazio, il giocatore è finito fuori lista in Serie A. Ma per lui si potrebbero aprire le porte di una convocazione per la sfida di Coppa Italia

Il doppio confronto tra Lazio e Milan assume un peso specifico enorme per la stagione biancoceleste. Prima a San Siro e poi allo Stadio Olimpico, le due squadre si ritroveranno una di fronte all’altra sia in campionato che in Coppa Italia, in una sfida che coinvolge direttamente Sarri e Allegri. Mentre il tecnico bianconero cerca continuità di risultati, quello biancoceleste deve gestire al meglio una rosa che, tra infortuni, scelte tecniche e mercato, continua a vivere settimane di cambiamenti importanti. Uno dei nomi più discussi è proprio quello di Hysaj Lazio, protagonista di una decisione significativa nelle ultime ore.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

Dopo giorni di indiscrezioni, Sarri ha sciolto le riserve sulla lista della Serie A: Fisayo Dele-Bashiru è stato reinserito ufficialmente, tornando così a disposizione per il match contro il Milan. A far spazio al centrocampista è stato proprio Elseid Hysaj, che non rientrava più stabilmente nei piani futuri della società. Il tema “Hysaj Lazio” è diventato centrale perché il terzino albanese, ormai ai margini del progetto tecnico, ha visto ridursi drasticamente il proprio minutaggio già negli ultimi mesi. A questo si aggiunge il fatto che il suo contratto è in scadenza a giugno, motivo per cui la società lo ha di fatto collocato sul mercato in vista della sessione invernale.

Nonostante l’esclusione dalla lista della Serie A, Hysaj Lazio non è del tutto fuori dal giro delle gare ufficiali. Il calciatore, infatti, conserva la possibilità di scendere in campo in Coppa Italia, competizione per la quale non esistono limitazioni specifiche riguardo ai tesserati. Sarri potrebbe quindi contare su di lui nel secondo round contro il Milan, dove il tecnico biancoceleste potrebbe aver bisogno di rotazioni e di giocatori affidabili dal punto di vista tattico. Hysaj, pur non essendo più una prima scelta, conosce bene i meccanismi difensivi di Sarri e resta una risorsa utile in caso di necessità.

Una situazione simile si è già verificata lo scorso anno, quando sulla panchina della Lazio sedeva Marco Baroni. Nel dicembre 2024, contro il Napoli, fu proprio Hysaj a partire titolare nonostante fosse momentaneamente fuori dalla lista della Serie A. Lo stesso accadde qualche mese dopo, a febbraio 2025, quando fu Pellegrini a giocare dal primo minuto contro l’Inter pur trovandosi in una condizione analoga. Questi precedenti confermano che il tema “Hysaj Lazio” resta tutt’altro che chiuso: il terzino potrebbe ancora essere protagonista, anche se solo in Coppa Italia, prima di conoscere il proprio destino definitivo nel mercato di gennaio.