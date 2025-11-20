Hysaj Lazio, addio in vista? Un club avrebbe messo nel mirino l’esterno di Sarri. Le ultimissime sul giocatore albanese

Hysaj Lazio, dall’Iran spingono per avere il giocatore albanese. Sarri potrebbe aprire alla sua cessione: le ultime sul suo futuro

Sembra ormai arrivata alla fase conclusiva l’avventura di Hysaj, con il difensore albanese che potrebbe lasciare la Capitale al termine della stagione. Già nella scorsa annata, l’ex Napoli era finito ai margini del progetto biancoceleste sotto la gestione di Baroni, che lo aveva reinserito in lista solo nella seconda parte del campionato. Inizialmente escluso dalle scelte dell’allenatore, Hysaj aveva poi avuto l’opportunità di tornare in campo, facendo la sua comparsa a partire dalla gara di Coppa Italia contro il Napoli.

Con l’arrivo di Sarri, però, la situazione sembra non essere migliorata: il terzino destro non riesce a ritagliarsi un ruolo stabile nella squadra, e il suo futuro appare sempre più lontano dalla Lazio. Il contratto dell’albanese, uno dei più remunerativi della rosa biancoceleste, scadrà a giugno, e da gennaio Hysaj potrà iniziare a trattare liberamente con altre società per un trasferimento a parametro zero. Questo scenario alimenta sempre più l’ipotesi di un addio anticipato, considerata anche la limitata presenza in campo nella prima parte della stagione.

Secondo le ultime informazioni riportate da Transfermarkt.fr, la prossima destinazione di Hysaj Lazio potrebbe non essere in Europa. Il Persepolis Fc, noto club iraniano, sembrerebbe seguire con grande attenzione la situazione del difensore albanese, pronto a ingaggiarlo non appena possibile. La scarsa continuità in campo e il mancato inserimento nel progetto tecnico di Sarri potrebbero spingere Hysaj a valutare un’esperienza lontana dal calcio italiano, in un contesto diverso ma competitivo come quello iraniano.

L’addio di Hysaj segnerebbe la chiusura di un capitolo importante per il giocatore, arrivato nella Capitale con grandi aspettative dopo le stagioni al Napoli. In biancoceleste, Hysaj ha avuto momenti di buona performance, ma non è mai riuscito a trovare la continuità necessaria per diventare un punto fermo della difesa. Il suo contratto in scadenza e la possibilità di trattare liberamente con altri club rendono sempre più concreta l’ipotesi di una nuova avventura professionale, probabilmente fuori dai confini italiani.

Per i tifosi della Lazio, il nome di Hysaj rimarrà legato a stagioni di alti e bassi, tra buone prestazioni e periodi di esclusione. Qualsiasi sarà la sua scelta futura, resta il fatto che il legame tra Hysaj e la Lazio sta per giungere a una naturale conclusione, aprendo le porte a nuove sfide per il difensore albanese e lasciando ai biancocelesti la necessità di pensare al futuro della fascia destra.