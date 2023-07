Hysaj: «Champions? La cosa più bella per un giocatore, dobbiamo esserne grati» Le parole del terzino biancoceleste

Intervenuti ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio , Hysaj ha parlato al termine della seduta di allenamento mattutina ad Auronzo. Le sue parole:

CHAMPIONS– «Champions? Sicuramente è la cosa più bella per un giocatore, giocare contro squadre come il Real Madrid e in stadi bellissimi. Io l’ho provato, menomale che ci siamo riusciti ancora. È il sogno di tutti i bambini. Tifosi? È bello, siamo stati tutti bambini e tutti volevamo essere accanto a un giocatore. Dobbiamo essere grati, ringraziarli e fare il nostro lavoro per bene ».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA